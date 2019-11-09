Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede 30 dakika sarıkırmızı takımın 10 üstünlüğü ile geçildi.
GAZİANTEP
09 Kasım 2019 Cumartesi
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