Gazi Mustafa Kemal Atatürk GAİB’te anıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında düzenlenen anma töreniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81.yıl dönümünde anıldı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Atatürk’ün bıraktığı manevi mirasa sahip çıkarak ülke kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında düzenlenen anma töreninde Atatürk anıldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyeleriyle çalışanlarının katıldığı anma töreninde saat 09:05’te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı aydınlık yoldan yürümeye devam edeceklerini ifade ederek “Onun çalışmaları günü kurtarmak için değil, bir ulusu hak ettiği refah içerisinde ilelebet yaşatmak içindir. Bundandır ki Türk Milleti, geleceğini aydınlatan bu kıymetli şahsiyete “Ulu Önder” sıfatını layık görmüştür. Bizler de emanet aldığımız bu cennet vatanın daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere intikalini sağlamak için var gücümüzle çalışacak, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için gerekli her türlü özveri ve çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

GAZİANTEP 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:34

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