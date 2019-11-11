Çaldığı motosikletle beraber yakalandı

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli bir şahıs, çaldığı iddia edilen motosikletle beraber yakalandı.
Gaziantep Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelen 'Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı' olayının ardından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda A.S. isimli şahıs Karataş Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından çalmış olduğu motosiklet ile birlikte yakalandı.
Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli A.S. hakkında ise yasal işlemlere başlandığı belirtildi.
GAZİANTEP
11 Kasım 2019 Pazartesi
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