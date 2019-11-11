Gaziantep'te trafik denetimleri

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 879 araç kontrol edilirken 110 araç trafikten men edildi. Toplam 31 sürücünün belgesine ise el konuldu.

Gaziantep'te 10 Kasım 2019 Pazar günü il merkezi ile şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 879 araç kontrol edildi. Denetimler kapsamında trafik güvenliği ile vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 30 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu madde alarak araç kullanmaktan, 325 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 3 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 4 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 1 araç sürücüsüne çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanmaktan, 4 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanmaktan, 444 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 812 sürücüye ve araç plakasına işlem yapıldı.

Denetimlerin ardından 110 araç trafikten men edilirken 31 sürücünün belgesine ise el konuldu.

GAZİANTEP 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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