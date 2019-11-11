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Sanayinin teknolojik dönüşümü için yapılması gerekenler masaya yatırıldı

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknoloji odaklı sanayi hamlesi kapsamında Gaziantep'te sanayinin teknolojik dönüşümü için yapılması gerekenler, verilecek destekler ve teşvikler yapılan toplantıyla değerlendirildi.

Sanayinin teknolojik dönüşümü için yapılması gerekenler masaya yatırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknoloji odaklı sanayi hamlesi kapsamında Gaziantep'te sanayinin teknolojik dönüşümü için yapılması gerekenler, verilecek destekler ve teşvikler yapılan toplantıyla değerlendirildi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü binasında düzenlenen toplantıda, Gaziantep’te teknoloji sanayisi alanında yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Davut Gül, yapılan çalışmayla Gaziantep’in daha ileriye gideceğini söyleyerek, “Ben Mustafa Varank bakanımıza, gelen bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, başkanlarımızın her birine tek tek teşekkür ediyorum. Gaziantep bu çalışmayla beraber inşallah bir adım daha ileriye gidecek, hem Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir çalışma yapacak hem de şehrimizin ihtiyaçları olan sorunlar çözülmüş olacak. Toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, kentin teknolojik olarak geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Bugün hem Gaziantep’in teknolojik olarak geliştirilmesi hem de sanayi bölgeleri bakımından, sanayi tesisleri bakımından yeni hangi konseptlerin Gaziantep’te geliştirilmesi konusunda karşılıklı bir görüşme imkanı bulduğumuz için mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum” diye konuştu.
Türkiye’nin 100’üncü yılına dair ulusal hedefleri olduğunu ve bu hedeflere götürecek planların belirlendiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi:
“Türkiye’nin 11’inci kalkınma planı var. Hem bu 11’inci kalkınma planı hem de akabinde bizim 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi’nde öngördüğümüz ulusal hedeflerimiz var. 2023 cumhuriyetimizin 100’üncü yılına dair ulusal hedefler ve bu hedefleri bizi götürecek yol haritalarını ana hatlarıyla belirlemiş durumdayız ve bu hedeflerin odağında hem kalkınma planında hem de sanayi ve teknoloji stratejisinde imalat sanayinin katma değerini yükseltme, imalat sanayinin milli gelirler içerisinde payını arttırma hedefi var. Son 10 aylık periyoda baktığımızda yüzde 16 buçuk imalat sanayi katma değer payı görüyoruz, milli gelir içerisinde. Biz bunu yüzde 21’e çıkarma hedefi koyduk. Bu tabi üzerinde çok uzun çalışmalar neticesinde koyulmuş bir hedef. İmalat sanayinin ihracatının 160 milyar dolar seviyesinden 210 milyar dolar üzerine çıkarılması, ihracatımızda orta yüksek ve yüksek teknolojilerin payının yüzde 40 seviyesinden yüzde 50 seviyesine çıkarılması, belki 4 yıllık süreçte iddialı hedefler ama aslında Gaziantep gibi potansiyeli yüksek şehirlerimize doğru dokunuşları yapabilir, buralarda doğru adımları atabilirsek bizim için inşallah ulaşılması zor hedefler olmayacak.”
Dünya çapındaki ARGE liderliği sıralamasında 2 bin 500 firma arasına Türkiye’den de firmalar sokmayı hedeflediklerini kaydeden Kacır, “İnsan faktörü çalışmaların zannediyorum özünde, temelinde olacak ama bunun yanında da tabi büyük ölçekli sanayi kuruluşlarımızın sayısını arttırabilmek ki Türkiye’de ölçek yükseltmekte, bizim sanayi ve teknoloji stratejimizin odağında yer alan bir mesele. Biz oradan dünya çapında ARGE liderliği sıralamasında ilk 2 bin 500 firma arasına yeni firmaları dahil etmek, Unicorn dediğimiz milyar dolar değerlendirmeye ulaşmış, teknolojik şirketlerin Türkiye’den çıkartmak gibi hedefler de koyduk. Önümüzdeki dönem kamu desteklerinin, kamu teşviklerinin çok yaygın olarak uygulanması yerine daha seçici ama daha ayrıştırıcı özellikle sıklet yükseltme pozisyonu taşıyan, ölçek arttırma potansiyeli taşıyan girişimlerin, firmaların ayrıştırılarak, onlara daha odaklanmış destekler sunulması adına önemli olduğunu düşünüyoruz bu hedeflerin" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ve Hasan Büyükdede, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Edibe Sözen, SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, bakanlığın genel müdürleri ve destek başkanları katıldı.

GAZİANTEP

11 Kasım 2019 Pazartesi

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