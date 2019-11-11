Gazeteci Aykut Tuzcu son yolculuğuna uğurlandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumartesi günü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sabah Gazetesi’nin kurucu sahibi Aykut Tuzcu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cumartesi sabahı Kavaklık Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunan ve kalp krizinden öldüğü belirlenen Tuzcu’nun cenazesi, Bahattin Nakıpoğlu camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıktaki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Tuzcu’nun ailesi, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ın yanı sıra, iş, siyaset ve basın camiasından çok sayıda kişi katıldı.

GAZİANTEP 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.