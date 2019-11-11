Şahinbey’de 11 bin fidan toprakla buluşturuldu

‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde de 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye’nin 81 ilinde başlatılan ve 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulmasını amaçlayan ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde de 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak adına Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi’nde yapılan fidan dikim törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.



“Üç buçuk milyon fidan diktik”

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan fidan dikim töreninde açıklamalarda bulunan ve 10 yılda 3 buçuk milyon fidan diktiklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Şahinbey ilçemizde de fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden beri yeşil alan ve ağaç dikimine çok önem verdik ve şuana kadar 3 buçuk milyon fidan dikimi gerçekleştirdik. Bunların bir kısmını zeytin fidanı ve fıstık fidanı olarak diktik. Bu sayede ilçemizde her tarafın yeşillenmesini sağladık. Bu kapsamda 610 adet park yaparak yeşil alan oluşturduk” dedi.



“Geleceğe daha güzel bir çevre bırakmak istiyoruz”

Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini aktaran Tahmazoğlu, “Biz geleceğe daha güzel, daha yeşil bir çevre bırakmak istiyoruz. Daha güzel bir Gaziantep, daha güzel bir Şahinbey bırakma hedefimiz var. O yüzden fidan dikimine önem veriyoruz. Çünkü, Peygamberimiz (S.A.V) ‘Yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin’ demiştir. Diktiğimiz ağacın meyvesinde, gölgesinden, yaprağından, odunundan kim faydalanırsa fidan diken kişiye sevap yazılır” diye konuştu.

Fidan dikimine katılan öğrenciler de ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasına katıldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Program, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlar ve öğrencilerin toplu halde fidan dikimi ile son buldu.

GAZİANTEP 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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