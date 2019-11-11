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Şehitkamil’de 19. orman şenlik havasında oluşturuldu Toplam 11 bin 111 fidana can suyu verildi 2 ...

İHA

Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında 19. Etap Şehitkamil Ormanı, Sinan Mahallesi'nde hayat buldu. Geniş katılımlı bir törenle düzenlenen fidan dikim etkinliği ile gelecek nesiller için 11 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu.

Şehitkamil’de 19. orman şenlik havasında oluşturuldu Toplam 11 bin 111 fidana can suyu verildi 2 milyon 35 bin 722 metrekare alan yeşillendirilmiş oldu

Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında 19. Etap Şehitkamil Ormanı, Sinan Mahallesi’nde hayat buldu. Geniş katılımlı bir törenle düzenlenen fidan dikim etkinliği ile gelecek nesiller için 11 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu.
Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında yılda 2 defa gerçekleştirilen fidan dikimleri devam ediyor. 19. Etap Şehitkamil Ormanı, Sinan Mahallesi sınırları içerisinde oluşturuldu. Toplam 111 bin metrekare alan üzerine kurulan 19. Etap Şehitkamil Ormanı’nın fidan dikim töreni geniş katılımla gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerine 11 bin 111 bin fidan dikildi. Fidan dikim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturularak can suları verildi. Fidan dikiminin ardından etkinliğe katılanlar, uzun süre halay çekti.
Şehitkamil Belediyesi, “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 19 etap ormanda toplam 2 milyon 35 bin 722 metrekare alanda 186 bin 374 adet fidanı toprakla buluşturmuş oldu.
Fidan dikim törenine, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanı Aziz Tolgahan Semizoğlu, Şehitkamil Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Görevde olduğumuz süre boyunca devam ettireceğiz
Fidan dikimi öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2009 yılından bu tarihe kadar bugün 19.’sunu gerçekleştirdiğimiz Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yıl düzenlemiş olduğu ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ organizasyonuyla birleştirilerek yapıldı. Bugün saat 11.11’de Türkiye’nin her noktasında 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projemizi bu tarihe denk getirdik. Bugün, 11 bin 111 fidanı toprakla buluşturacağız. Biz özellikle bu ormanları oluştururken yalnızca iğne yapraklı fidanları değil, doğal hayatı koruyabilmek adına meyveli fidanların da dikimine destek veriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında başarı oranımız yüzde 95 ile 98 arasındadır. Diktiğimiz fidanların 2 yıl boyunca tüm bakım çalışmalarını düzenli aralıklarla yapıyoruz. 2009 yılında diktiğimiz fidanlar, bugün altında piknik yapılabilecek hale geldi. İnşallah bizden sonraki nesiller, bugün diktiğimiz fidanlardan yararlanacak. Fidan dikimini yalnızca şehir merkezine bağlı yapmıyoruz. Geçen sene Arıl Mahallesi’nde fidan dikimini gerçekleştirirken, bugün Sinan Mahallesi’nde fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Organizasyonun düzenlenmesine emeği geçenlere ve tüm katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu faaliyeti, görevde olduğumuz süre boyunca devam ettireceğiz” dedi.
"Gerçekten bu bir rekordur"
Törende konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Şu anda Türkiye genelinde 81 ilimizde 2023 dikim sahasında muhteşem bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Gerçekten bu bir rekordur. Saat 11.11’de tüm Türkiye’de 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Şehitkamil Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında bugün bizler de fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Bu organizasyonun amacı, öncelikle 7’den 70’e herkesi fidan sevgisiyle buluşturmak, fidan sevgisini daha da pekiştirmek ve geleceğimize daha yaşanabilir, daha güzel ve daha yeşil bir dünya bırakmaktır. Tabi bizim geleceğe bırakacağımız en büyük miras, en büyük hediye güzel ve yaşanabilir bir çevredir. Yapılan bu organizasyonda da görüyoruz ki insanlarımız, fidan bağışlayarak ve fidan dikerek bu organizasyona destek oldular. Ben bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve buradaki fidan dikimine ev sahipliği yapan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

11 Kasım 2019 Pazartesi

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