Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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– Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde Y.T.'nin (19) kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet ile Santral Caddesi’ne seyir halinde olan Suriye uyruklu H.H. idaresindeki 31 NU 946 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Talay, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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