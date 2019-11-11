Tır garajında kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep’te bir tır garajında yapılan aramalarda gümrük kaçağı 800 paket sigara ile 33 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir tır garajına baskın yaptı. Baskın sonucu tır garajında yapılan aramalar gümrük kaçağı olduğu belirlenen 800 paket sigara ile 33 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak malzeme ile ilgisi olduğu belirlenen 1 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yapılan adli işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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