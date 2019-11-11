Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep’in Vatan, Hacıbaba, Konak, Cumhuriyet, ve Güzelvadi mahallelerinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik 10 adres ile 3 araca yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 500 Gram Metamfetamin (Ateş Buz), 250 gram Esrar, 90 gram Eroin, 150 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 270 Adet Captagon Hap, 120 Adet Ecstasy Hap, 3 Adet Hassas Terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda 6’sı aranan şahıs olmak üzere 24 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen bu şüphelilerden 13’ü tutuklanmalarına müteakip cezaevine teslim gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GAZİANTEP 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.