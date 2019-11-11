SANKO Üniversitesi "Geleceğe nefes" kampanyası’na katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" Kampanyası’na SANKO Üniversitesi de destek verdi.

11.11.2019 Pazartesi saat:11.11'de 11 milyon fidanın, Türkiye'nin 2023 noktasında toprağa dikilmesi planlanan kampanyada Dülükbaba Ormanı’nda SANKO Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve idari kadrosu da fidanlarını toprakla buluşturdu.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, akademisyenler, öğrenciler ve idari personel kendi elleriyle fidanları dikerek, geleceğe nefes oldu.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı alanlarında yüksek lisans eğitimleri veriliyor.

GAZİANTEP 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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