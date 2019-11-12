33 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda, 12’si hırsızlıktan olmak üzere 33 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, 12’si hırsızlıktan olmak üzere 33 ayrı suç kaydından aranan şahıs kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
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12 Kasım 2019 Salı
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