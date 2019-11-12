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Formda kal projesiyle başardılar Kilo kontrol Programını başarıyla tamamladılar

İHA

Formda kal projesiyle başardılar Kilo kontrol Programını başarıyla tamamladılar

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca yaşam boyu herkes için spor faaliyetlerini desteklemek için yürütülen ‘Formda Kal’ projesi kapsamında İbrahimli Spor Merkezi’nde çalışmalara katılan ve kilo kontrol programlarını başarıyla tamamlayan üyeler ödüllendirildi.
Küçük, büyük, genç, yaşlı herkes için sporun bir yaşam biçimi olması adına ilçenin 17 farklı noktasında pilates, fitness, stepaerobik, zumba, çocuk pilatesi branşlarında eğitimlerin verildiği spor merkezlerini yıl boyunca vatandaşların hizmetine sunan Şehitkamil Belediyesi, spor alanlarında yürüttüğü projelerle halk sağlığına büyük önem veriyor. Formda Kal projesi ile spor merkezlerinden faydalan üyelere antrenman programı öncesinde konusunda uzman eğitmenler aracılığıyla beslenme, dinlenme, hareketli yaşamın önemi ve metabolizmayı hızlandırmanın püf noktaları hakkında bilgiler aktaran Şehitkamil Belediyesi, kilo kontrol programlarıyla da çalışmalara katılan üyelerinin sağlık durumlarını yakından kontrol ediyor.
Açıldığı günden bu zamana kadar on binlerce kişinin sportif faaliyetlere katıldığı İbrahimli Spor Merkezi’nde Formda Kal projesi kapsamında 6 aylık periyodu başarıyla tamamlayan üyelere yaşam boyu spora teşvik amacıyla spor malzemeleri armağanında bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor faaliyetlerine katılan üyelere yaşam boyu spor faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalardan da söz etti.
Spor merkezleri yoğun bir şekilde kullanılıyor
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Formda Kal projesi kapsamında gerçekleştirilen ödül töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren spor merkezleri faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz. İbrahimli Spor Merkezi’nde gündüz bayanlara akşam erkeklere yönelik olmak üzere yoğun tempo içeresinde spor etkinlikleri yapılıyor. Stepaerobik, pilates, zumba, fitness branşlarında çalışmaları 4 mevsim esasına göre sürdürüyoruz. Formda Kal projesi kapsamında 11 hanım kardeşimiz, 6 aylık periyotta kilo kontrol programını başarıyla tamamladılar. Biz de onların bu başarısı karşısında çam sakızı çoban armağanı ufak bir hediye takdim ettik. Esas olan spor merkezlerimizin yoğun bir şekilde kullanılması. Spor merkezlerimizde bu tabloyu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz. Sağlıklı ve zinde bir yaşam için sportif aktiviteleri desteklemeye devam edeceğiz. Tüm hanım kardeşlerime sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP

12 Kasım 2019 Salı

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