Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Vizetek Yayıncılık Organizasyonu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde, Dünya’da ilk kez Gaziantep’te 1’inci Uluslararası Oyun Kongresi toplandı.

Kongrede, geleneksel oyun kültürü kapsamında teknolojinin gençler üzerinde oluşturduğu olumsuzluklara dikkat çekildi.

Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde 4 gün boyunca süren oyun kongresinde; Prof. Dr. Müge Artar, Oyunlaştırma Uzmanı Ercan Altuğ Yılmaz, Hasan Kalyoncu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Prof. Dr. Tolga Erdoğan, öğretim üyesi Mustafa Girgin, öğrencilere geleneksel çocuk oyunlarının önemini anlattı.

Sosyal belediyecilikte ön plandayız

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Gaziantep’in ev sahipliğinde Uluslararası Oyun Kongresi’nin Türkiye’de ilk kez yapıldığını söyleyerek, “Kongrenin toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak oynayarak öğrenme, eğlenerek öğrenme bizim için de çok önemli. Önceki belediyecilik anlayışına bakıldığında yalnızca altyapı belediyeciliğinin varlığından söz edebiliyorduk. Artık sosyal belediyecilik ön planda. Sosyal belediyecilik anlayışına önem veren ender belediyeler arasında yer alıyoruz” dedi.

Oyun kongresi’nde farkındalık oluşturuldu

Çocukların gelişimini olumsuz etkileyen teknolojinin dezavantajlarını ortaya koyan kongrede, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte çocukların, fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimine dönük yaşadığı sıkıntılara ışık tutulurken geleneksel oyunların, çocukların gelişiminde son derece etkili olduğuna parmak basıldı. Teknolojinin hızla gelişmesiyle çocuk oyunlarının, oynanan geleneksel oyunlardan dijital oyunlara evrildiği aktarıldığı kongrede, şehirleşmenin getirdiği hayat koşullarıyla ortaya yeni eğlence araçlarının çıktığı, gün geçtikçe geleneksel sokak oyunlarının unutulmasına neden olduğu dillendirildi.

GAZİANTEP 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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