Kahve önünde otururken çıkan çatışmada yaralandı

GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı çatışmada, olayla ilgisi olmayan ve o sırada kahve önünde oturan Murat Delfer (21) başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, öğleden sonra Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta plakası belirlenemeyen otomobillerle hareket halindeyken karşılaşan iki grup, araçların içinden birbirine tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada sokaktaki kahvenin önünde oturan Murat Delfer, kim tarafından ateşlendiği bilenmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Murat Delfer, sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Delfer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, silahlı çatışmanın ardından otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerden 2'sini yakalayarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Ekiplerin Murat Delfer'in yaralanmasına sebep olan, tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışması sürüyor.



GAZİANTEP 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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