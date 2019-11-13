SANKO Sanat Galerisi’nde sergi Ressam Ekici sergi açacak

Tuncelili ressam Turhan Ekici, sanatın ve sanatçının buluşma noktası haline gelen Sanko Sanat Galerisi’nde 15 Kasım’da sergi açacak.

Çemişgezek’te 1953 yılında doğan Ekici, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü 1979’da tamamladı. Resim öğretmenliğinden emekliye ayrılan sanatçı Antalya'daki özel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Resim tekniklerinin tümünü severek çalışan Ekici’nin, klasik biçimden soyut sanat anlayışına kadar ulaşan yolculuğu 50 yıldır sürmektedir. Evrende gördüğü nesnelerin, anlayabildiği oluşumları, dengelerin ve kozmik iletişimlerin gerçekliğinden devinerek kendi estetik beğenisi, heyecanları ve dinamikleri ile sentezlediği bir sanat anlayışıyla çalışmaktadır.

Eserlerini evren zenginliğinin, çeşitliliğinin ve gerçekliliğinin konsantre görüntüsünü sığdırmaya çabasıyla yorumladığından; çalışmaları genelde çok farklı renk nüansları, adlandırılamayacak ayrılıkta renkler, en açıktan en koyuya tonlamalar, en parlaktan, en mata uzanan bir skaladır. Yoğunluktan boşluğa, eğriden düze, küreselden analitik düzleme, en büyükten en küçüğe, kısacası zıtlıkların ve arabulucuların bulunduğu geniş yelpazeli bir denge endişesi taşımaktadır.

Sanatçıya göre, evren böylesine zıtlıkların ve dengesizliklerin dengeye dönüştüğü sonsuza uzanan bir yelpazedir. Resimlerini tümüyle evrenin nesnel ve soyut değerlerinden beslenen, kendisi gibi sistemleşeceğine yüreği ve beyniyle inandığı bir sanat anlayışıyla çalışan sanatçı, 1988 yılından bu yana Antalya, İstanbul, Bursa ve Ankara’da 22 kişisel sergi açtı.

Antalya, Rotherdam Hollanda, Lefkoşa KKTC, Atina Yunanistan ve Bursa’da 100’den fazla grup ve karma sergilere katılan sanatçı, 1992 Antalya Valiliği Resim Yarışması Mansiyon Ödülü, 1992 Antalya Valiliği Afiş Yarışması Mansiyon Ödülü ve 2018 Antalya Kepez Belediyesi Resim Yarışmasıİkincilik Ödülü sahibidir.

Yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunan Ekici’nin Sanko Sanat Galerisi’nde 15 Kasım Cuma günü saat 17.30’da açılacak sergisi, 6 Aralık’a kadar gezilebilecek.

GAZİANTEP 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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