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Kadınlardan resim kursuna yoğun ilgi Şehitkamilli kadınlar, günün stres ve sıkıntısını resim yaparak ...

İHA

Şehitkamil Belediyesi tarafından Hanımlar Lokali'nde kadınlara yönelik hayata geçirilen resim kursuyla kadınlar hem eğitim görüyor hem de yapmış olduğu birbirinden güzel resimleriyle ressamlara taş çıkartıyor.

Kadınlardan resim kursuna yoğun ilgi Şehitkamilli kadınlar, günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Hanımlar Lokali’nde kadınlara yönelik hayata geçirilen resim kursuyla kadınlar hem eğitim görüyor hem de yapmış olduğu birbirinden güzel resimleriyle ressamlara taş çıkartıyor.
Hanımlar Lokali’nde açılan resim kursuna katılan kadınlar, ücretsiz kursta eğitim görerek resim yapmayı öğreniyorlar. Yağlı boya, sulu boya ve karakalem çalışmaları yapan kursiyerler, 6 aylık eğitimin ardından çok başarılı eserler yapıyorlar.
Ayrıca kursiyerler, burada yapmış oldukları resim çalışmalarını hem satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de yakın dostlarına hatıra olarak hediye ediyor. Bunun yanı sıra kursa katılan kadınlar, günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor, gönüllerince eğleniyorlar.
“Resim yaparak, günün sıkıntı ve stresini atıyoruz”
Kurstan memnun kaldığını dile getiren Serpil Eşkin, “Resim kursuna gelmekle çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü resim yapmak bizleri çok iyi bir şekilde rahatlatıyor ve maddi konuda hiç bir şey talep edilmemesi ise bizleri ayrıca sevindiriyor. Hocalarımız ise bize her zaman destek veriyor, pozitif enerji veriyor. Burada resim yaparak, günün sıkıntı ve stresini atıyoruz. Yapmış olduğumuz resimleri bir yandan satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz bir yanda da sevdiğimiz kişilere hediye ediyoruz. Burada edindiğimiz arkadaşlarımız hepsi birbirinden iyi ve içten insanlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü içimizdeki sanat aşkını ortaya çıkardı ve onunla beraber çok güzel eserler ortaya çıkmaya başladık. Daha sonra açacağımız sergiyi de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çünkü gerçekten harika eserler ortaya çıkıyor kursumuzda. Kursa geldiğimiz zaman burada zamanın geçmesini dahi istemiyoruz. Hatta haftada 2 gün olan kursumuzun bize yetmediğini dahi düşünüyoruz. Ayrıca, bizlere böylesine güzel bir ortamı hazırlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve bize destek veren hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini çok istiyoruz” dedi.
“Sanat adına ne yapılıyorsa kursumuzda da yer aldığını düşünüyorum”
Açılan resim kursuna ilişkin açıklamada bulunan Hanımlar Lokali Resim Kursu Eğitmeni Ferah Güneş, “Burada 30 kursiyerimiz var. Haftada 4 gün olmak kaydıyla ikişer grup olmak üzere, iki gün bir gruba, iki gün diğer gruba eğitim veriyoruz. Kursun sonunda karma sergimizi açıyoruz. Bu kursun topluma kazandırdığı nitelikler ise bazı ev hanımlarımızın kendilerini psikolojik yönden iyi hissetmelerini sağlıyor. Çünkü hanımların kendilerini iyi hissetmesi lazım ki ailesine ve topluma nitelik kazandırabilsin. Bu tarz kurslarla hanımlarımıza çok faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. 6 aylık bir eğitimin sonunda hanımlarımıza çok güzel alışkanlıklar kazandırıyoruz. Sanat adına ne yapılıyorsa kursumuzda da yer aldığını düşünüyorum. Kursiyerlerimiz, buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Ayrıca burada hiçbir kursiyerimizden de hiçbir şekilde ücret talip edilmiyor. Tamamen ücretsiz olan kursumuza kadınlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor” diye konuştu.

GAZİANTEP

13 Kasım 2019 Çarşamba

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