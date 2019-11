Büyükşehir’den 518 okula spor malzemesi Sporun altyapı kültürü sağlamlaştırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Spor Kenti Gaziantep” kapsamında 518 okula spor malzemesi yardımında bulundu.

“Spor Dostu Kent” olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gazi şehir, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle kentin spor altyapı kültürünü sağlamlaştırmaya başladı. Bu çerçevede büyükşehir, okullardaki eksiklikleri giderdi, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla malzemeler dağıttı.

Çocukların beyinlerini geliştirmeliyiz

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda düzenlenen spor malzemesi dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yükselen Gaziantep için yola çıktıklarını belirterek, “Spor kenti Gaziantep olma yolundaki yolculuğumuz büyük bir hızla devam ediyor. Öncelikle huzurlarınızda Gaziantep Valisi Davut Gül’e çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğinden bu yana genç nüfusu yüksek şehrimiz için bir hedef koydu. ‘Spor Kenti Gaziantep’ dedi. Hocalarımız bizim en önemli gücümüz, beşeri sermayemizdir. Biz, özellikle bu spor meselesinde hocalarımız ana merkezimize alıyoruz. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz. Yaradılışa uygun olarak çocuklarımızın aklını, vicdanını ve kalbini besleyeceğiz. Sevgili hocalarım hepinize çok iş düşüyor. ‘Oku’ diyen bir medeniyetten geliyoruz. İyi ve faydalı bilgilerle çocuklarımızın beyinlerini geliştirmemiz gerekiyor. Bir insanın iyi bir insan olabilmesi için; fikren, aklen ve bedenen bir bütünlük içerisinde olmalıdır. Ağaç yaşken eğilir. Sonradan bu işler çok zor oluyor. Çünkü ileriki dönemlerinde çocuklar başka sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle her şey vaktinde yerine getirilmelidir. Çocuklarımızın doğumundan başlayarak onları hayata hazırlamalıyız. Elbette anne ve babaya çok iş düşüyor. Ama siz hocalarımız kutup yıldızlarısınız. Kutup yıldızları liderlik yapar, yol gösterir. Üzerimizde büyük bir emanet var. 18 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yola çıkarken, ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedik. ‘İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ anlayışından hareket ederek insanı merkeze aldık. Sağlıkta, eğitimde, adalette, emniyette önce ‘insan’ dedik. Her bir başlık için çalışıyoruz. Bu zor coğrafyada, cumhurbaşkanımızın cesareti olmasaydı, bu milletin hikmeti ve irfanı olmasaydı, bugün bunları konuşacak ortamı bile bulamazdık. Gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Bu nedenle ‘Ben Okuyorum, Gaziantep okuyor’ ile kitap kampanyaları yapıyoruz. Bol miktarda kitap dağıtıyoruz. Şahinbey ve Şehitkamil belediyemize kitap dağıtıyoruz, onlara iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Önce “para” değil önce “insan” dedik

Şahin, “Milli Eğitim Bakanımızla birlikte belediyeeğitim arasında neler yapılabilir, sorusuna cevap aradık. En çok bu işe kafa yoran yerel belediyeciler Gaziantep'te var. Bütün belediye başkanlarımızın ve teşkilatımızın kıymetini bilmeliyiz. Örnek oluyoruz. Biz önce ‘para’ deseydik bunların hiçbirini yapamazdık ama biz önce ‘insan’ dedik. Çocuklarımızı bu alanda yetiştirirken artık, alt yapı belediyeciliğinin bittiğini söyledik. Bu dönem belediyemizi yapılandırırken yüzde 30 küçüldük fakat eğitim ve gençlere yönelik çalışmalarımızı da büyüttük. ARGE inovasyon birimini kurduk. Böylelikle dünyanın konuştuğu dile ayak uydurduk” şeklinde konuştu.

“1 milyon gençle bu şehri spor kenti yapacağız”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep Valiliğince yürütülen Spor Şehri projesine gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de ilçe belediyelerinin desek verdiğini hatırlatarak, “Projede 1 yılda önemli bir mesafe kat ettik. Geçen sene toplamda 8 okul kulübümüz vardı, şu an 740 okul spor kulübümüz oldu. Bunların altyapısını güçlendirmek lazım. Lisanslı sporcu sayımız 25 bin, hedefimiz bu sayıyı 100 bine çıkarmaktır. Spor şehri Gaziantep demekle spor şehri olunmuyor. Adalet bakanlığımızın öncülüğünde milletvekillerimizle beraber yeni spor tesisleri yapmaya başladık. 6 ay içerisinde 20 tane spor salonu ve 13 yüzme havuzu tamamlanacak. Milli eğitim bakanlığı tarafından da 22 tane spor salonu bitirilecek. 55 adet spor tesisimiz olacak. Her mahallede yürüyüş mesafesinde tesisler yapılacak ve oradaki mahalle sakinleri bu tesislere sahip çıksınlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla imzalanan protokol kapsamında okullardaki malzeme eksikliği giderilecek, Artık hiçbir okulumuz bizim malzememiz eksik olduğu için spor yapamıyoruz diyemeyecek. 1 milyon gençle bu şehri spor kenti yapacağız” ifadelerini kullandı.

Efiloğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Gaziantep Valiliğince yürütülen Spor Şehri Projesine yönelik çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları ölçüsünde destek verdiğini söyledi.

Efiloğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spora ve sporcuya destek vermek için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda, Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, bugüne kadar düzenlenen organizasyonların arasında en büyüğü ve en ağırı olacak. 26 ülkeden sporcular, 4 gün boyunca mücadele edecekler. Buradan Tokyo Olimpiyatları için katılım vizesi alacaklar. Önümüzdeki hafta Masa Tenisi Süper Ligi müsabakaları yapılacak, yine Gazi Yarı Maratonumuz olacak. Sporu geliştirmek için elinden gelen her türlü gayreti gösteren valimizle, büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız var. Çam sakızı çoban armağanı olarak Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinden başlamak üzere tüm ilçelerimizdeki 518 ortaokul ve liselere spor malzemelerini ulaştıracağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okullara spor malzemeleri dağıtıldı.

