Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla on binler buluştu Fadıloğlu: “Projeler insan, çevre ve gelecek için” Hoşgörü ve sağduyuya dayalı sosyal ilişkiler kuruldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi’nde sürdürülebilirlik esasına göre yürütülen projeler on binlerce genci her yıl doğa ve sporla buluşturuyor.

Dülük Tabiat Parkı’nda yer alan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi’nde Gençler Doğada Buluşuyor, Sağlığa Adım At, Önce Öğren Sonra Eğlen gibi proje çalışmalarıyla her yıl binlerce öğrenciyi doğada hareketli bir yaşamla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, mevsim şartlarına göre planladığı kamp etkinlikleriyle öğrencilerin hoşgörü ve sağduyuya dayalı sosyal ilişkiler kurmalarına olanak sağlıyor.

Doğa yürüyüşü, kamp ateşi, paintball ve zipline gibi etkinliklerle öğrenci gruplarının yanı sıra öğretmenlerin, sivil toplum kuruluşu mensuplarının ve spor kulüplerinde farklı branşlarda faaliyet gösteren müsabık sporcuların ilgi odağında olan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi’nde 365 gün boyunca günübirlik ve konaklamalı kamp faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Spor faaliyetleri ve birbirinden eğlenceli aktivitelerin yanı sıra kamp alanındaki eğitim salonlarında gerçekleştirilen teorik eğitimler ve seminerlerde insan, çevre ve gelecek temaları ön planda tutuluyor.

“Birçok farklı açıdan fayda sağlıyor”

Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kamp çalışmalarının öğrenciler üzerinde birçok farklı açıdan fayda sağladığını ifade etti. Fadıloğlu, “Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi’mizde yürütülen tüm çalışmaların sürdürülebilir olmasına büyük önem verdik. Bu sayede faaliyetlerin gerçekleştirildiği yıllara göre katılımcı istatistiklerine baktığımızda on binlerce gencimizi, doğa ve sporla buluşturduğumuzu büyük bir mutlulukla ifade edebiliriz. Kamp alanında gençlerimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve sağduyuya dayalı sosyal ilişkiler kuruyorlar. Faaliyet programında yer alan her etkinlik öğrencilerimize birçok farklı açıdan fayda sağlıyor. Kamp çalışmaları kapsamında özellikle daha önce bu tip etkinliklere hiç katılmamış gençlerimize kolaylık sağlıyoruz. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen projelerle çok daha fazla sayıda gencimizi kamp alanımızda misafir etmeye hazırız. Gençlik Kampı çalışmalarında emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimize doğa ve sporla iç içe sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

