Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor

Gaziantep polisinin bir işyerinde yaptığı aramada 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyerinde arama yaptı. İş yerinde 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
GAZİANTEP
13 Kasım 2019 Çarşamba
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