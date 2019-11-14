SUTEK Fuarı’ndan Büyükşehir‘e iki ödül birden! Çevre ve düzbağ projesi ödüllendirildi

Ankara’da düzenlenen 3’üncü Su Teknolojileri (SUTEK) Fuarı 2019 kapsamında, 6’ncı Su ve Çevre Konferansı ve ödüllerinde, Büyükşehir Belediyeleri kategorisinde Çevre ve Şehircilik ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Düzbağ İçmesuyu Projesi’yle su kaynakları ödülünü ise Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler’e verildi.

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve su tasarrufunun sağlanması için gereken tüm teknolojilerin alıcısıyla buluşmasını amaçlayan SUTEK 2019 3’üncü Su ve Su Teknolojileri Fuarı 79 Kasım’da Ankara Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuar kapsamında 6’ncı Su ve Çevre Konferansı ve Ödülleri’nde Büyükşehir Belediyeleri kategorisinde Çevre ve Şehircilik ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Ayrıca Sular İdareleri Genel Müdürlükleri kapsamında Düzbağ İçmesuyu Projesi’yle su kaynakları ödülünü GASKİ Genel Müdürlüğü aldı. Ödül törenine katılan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, hem Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hem de GASKİ Genel Müdürlüğü adına ödülleri Gaziantep’e getirdi.

SUTEK 2019, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, su tasarrufunun sağlanması, atık suların arıtımının ve geri dönüşümünün son teknoloji ve gelişmelerini aynı platformda bir araya getirdi. Yeni projeler ve rehabilitasyon çalışmaları için 2023 yılına kadar 33.9 milyar avro yatırım yapılmasının planlanıyor olması fuarı; kamu ve özel sektör profesyonelleri ve yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getirdi. Yerel yönetimler arasında bilgi, kültür, tecrübe alışverişi ve iş birliğinin gerçekleşeceği fuarda, kent bilgi sistem ve teknolojileri, kent sağlığı ve geri dönüşüm, kent planlama ve peyzaj konularına yer verildi. Temiz suya erişim için yenilikçi yollar keşfetmeyi sağlayacak çözümler, SUTEK 2019'da yer aldı.

GAZİANTEP 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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