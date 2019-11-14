İslahiye'de zeytin hasadına başlandı

İslahiye'de, yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olarak kabul edilen zeytinin hasadına başlandı.

İslahiye'de, faydaları saymakla bitmeyen zeytinin hasadına başlandı. İlçede toplam 17 bin dekarlık alanda yetiştirilen yeşil ve siyah zeytinde rekoltenin düşük olduğu belirtilirken, yağı yemeklerde kullanılan tanesi ise kahvaltılık olan zeytinde bu yıl 4 bin 600 ton rekolte bekleniyor. Bölgede 17 bin dekarlık alanın 2 bin dekarında sofralık, 15 bin dekarında ise yağlık olarak üretilen zeytin kilosu toptan 2,5 TL'ye satılıyor.

Fevzipaşa Mahallesi kırsalında zeytin üretimi yapan Ökkeş Yılmaz, "55 dönüm üzerinde Gemlik ve Ayvalık cinsleri olmak üzere bin 400 ağaçtan toplam 1215 ton arası mahsul bekliyoruz. Bu yıl mahsulün geçen yıla göre daha az. Geçen yıl bir ağaçtan 1520 kilo ürün alırken bu yıl ise bir ağaçtan 810 kilo zeytin çıkıyor. Bu yıl her şeyi tüccara ait sıyırma sistemi ile hasat ediliyor. Fiyat olarak 2 buçuk liraya verdim" dedi.

Toptan satılan zeytinler ise çuvallanarak, yağı çıkarılmak üzere yağ fabrikalarına götürülüyor.

GAZİANTEP 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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