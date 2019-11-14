Gaziantep'te 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaranın bulunduğu araca ise el konulurken olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.
GAZİANTEP
14 Kasım 2019 Perşembe
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