SANKO Okulları ‘Anlık Görev Şenliği’nden ödülle döndü

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SANKO Okulları öğrencileri, Toros Koleji tarafından düzenlenen Anlık Görev Şenliği’nden (ICCInstant Challenge Challeng) “Ultimate Levitation” ödülü ile döndü.

Hatice Konukoğlu, Ahmet Kayıran, Çiçek Dilara Kaya, Buğra Öztürk, Batuhan Baytar, Ece Öztürk, Ezgi Öztoprak ve Asya Tanrıtanır’ın oluşurduğu The Guardians Takımı danışman öğretmenleri Emrah Ergen ve Kerim Gülşen rehberliğinde hazırlandı. Yedi farklı okuldan 18 takımın katıldığı yarışmada SANKO Okulları’nın The Guardians Takımı “Ultimate Levitation” ödülünü kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yeteneklerini ve hayallerini göz önüne alarak, ileri ki yaşamlarında kullanabilecekleri yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla kurdukları Destination Imagination (Hedef & Hayal Gücü) kulübünün böylesine güzel bir başarıya imza atmalarından gurur duyduğunu söyledi.

Asyalı öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini kutlayarak başarılanın devamını diledi.

GAZİANTEP 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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