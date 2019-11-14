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GAÜN Hastanesi’nde dünya diyabet günü

İHA

GAÜN Hastanesi’nde dünya diyabet günü

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, diyabet farkındalığını artırmak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla GAÜN Hastanesi’nde hastaneye gelen vatandaşların bilinçlendirilmesi için sağlıklı beslenme standı, ücretsiz kan şekeri ölçümü standı ve ayak sağlığı merkezi(podoloji) standı açıldı.
Standa gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerin ve kan şekeri ölçümlerinin yapılmasının ardından, hastane oditoryumunda “Diyabet ve Aile” konulu toplantı düzenlendi.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı ile Diyabetle Yaşam Derneği Gaziantep şubesi iş birliğinde düzenlenen programda diyabetle ilgili tüm merak edilenler konuşuldu. Toplantıda Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ersin Akarsu, Doç. Dr. Suzan Tabur, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Keskin, Dr. Öğr. Üyesi Murat Karaoğlan, Dr.Öğr. Üyesi Neşe Tosun Çekiç, Uzman Dr. Sadettin Öztürk, Diyabet Hemşireleri Fatma Temiz ve Suzan Telli, Uzm. Diyetisyen Büşra Bilen, Diyabetle Yaşam Derneği Gaziantep Şubesi Dernek Başkanı Hülya Şen Oktav, Podolog Murtaza Aykutlu ve Şevval Yılmazer hastaların sorularını yanıtladı.
"Amacımız, diyabete olan farkındalığı artırmak"
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz programla ilgili, “Ülkemizde son 10 yılda diyabet sıklığı yaklaşık olarak 2 kat artmış durumdadır. Özellikle Gaziantep diyabetin en sık görüldüğü şehirler arasında yer alıyor. Yüzde on beşin üzerinde diyabet sıklığı söz konusu. Dünya Diyabet Günü her yıl 14 Kasım’da tüm dünyada, ülkemizde ve hastanemizde farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl hasta taraması ve hasta toplantısı düzenledik. Amacımız hastaların diyabete olan farkındalığını artırmaktır. Hastalarımızın düzenli takip yapması hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Komplikasyonlar, diyabetin verdiği hasarlar ve bunların takibi konusunda bilinçlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Merkezimizde açılan Podoloji Ünitesi’nden sonra ayak bakımı konusuna daha da önem vermiş bulunmaktayız. Bugün bu konuyla ilgili özel bir panel de düzenledik. Diyabetik hastaların tedavileri açısından aldıkları hizmetten son derece memnun olduklarını dile getiren geri dönüşler alıyoruz. Bu durum bizi son derece mutlu ediyor” dedi.
"Daha sağlıklı bir yaşam için hep birlikte çalışıyoruz"
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akarsu ise, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Klinikleri ve ilimizdeki Diyabetle Yaşam Derneği’yle birlikte ücretsiz kan şekeri ölçümü ve hasta eğitim toplantısı düzenledik. Diyabet ülkemizi yakından ilgilendiren bir sağlık sorunudur. Diyabetten kendimizi, ailemizi ve toplumumuzu korumak için tedbirler almamız gerekmektedir. Düzenli beslenme, düzenli egzersiz ve erken tanı için uğraşmamız gerekiyor. Burada Sağlık Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı ve üniversitelerin yer aldığı Diyabet Aile Sağlığı Eğitim Programından bahsetmek isterim. Bu programı yürüten merkezlerden biriyiz. Sağlık Müdürlüğü’nden görevli arkadaşlarımızla birlikte; İlimizde Mehmet Ali Özkara Aile Sağlığı Merkezi ve Tekstilkent Göçmen Sağlığı Merkezi’nde görevli aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımızla bu çalışmaları yürütüyoruz. Diyabetli hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Ayrıca hastalarımızın ayak sağlığını korumak için hastanemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz Ayak Sağlığı Merkezi olarak da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde ayak sağlığı taraması yapıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için, diyabetlilerin bakım ve tedavi imkânlarının mutlaka iyileştirilmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Keskin ise, “Her sene 14 Kasım Dünya Diyabet günü kapsamında etkinlikler yapıyoruz. Bu sene de bir yeni bir etkinlik yapılmasının mutluluğu içerisindeyiz. Bu toplantılarda hedefimiz; diyabetli ailelerin güncel sorunlarını paylaşabilmek ve karşılıklı iletişim halinde olmaktır. Bu toplantı eğitim formatında düzenlenen bir toplantıdır. Toplantılarımızda, diyabetli ailelerin ve çocukların yaşadığı şeker düşüklüğü, şeker yüksekliği gibi sorunlara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda, diyabeti nasıl yönetmeleri gerektiği hususunda bilgiler veriyoruz. Bu hastalarımızın ciddi sorunları oluyor. Bu sorunlarla ilgili neler yapabiliriz bugün bunları da burada paylaştık. Teknoloji sürekli ilerliyor, hastaların hayatlarını kolaylaştırıcı teknolojik aletler çıkıyor. Ancak maddi durumu iyi olmayan aileler bu yeniliklerden yararlanmakta sıkıntı yaşıyor. Bu noktada Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği olarak çalışmalarımız mevcut. Konuyla ilgili lokal derneklerinde çabaları söz konusu. Bu toplantımızda tüm bunları hastalarımızla paylaştık. Düzenli olarak farklı etkinlikler yapma çabası içerisindeyiz. Çocuklarımız için diyabet yürüyüşü, birlikte kahvaltı yapmak gibi farklı sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.
Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Emin İnce’nin de katıldığı programa diyabetli çocuklar ve ebeveynleri, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GAZİANTEP

14 Kasım 2019 Perşembe

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