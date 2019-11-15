Endişeli bekleyiş sürüyor Göçük altındaki mühendisi arama çalışmaları 17 saattir devam ediyor

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Gaziantep’te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları yaklaşık 17 saattir aralıksız sürüyor.

Gaziantep’in Akkent Mahallesi’nde dün saat 15.00'te bir cami inşaatındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 17 saattir devam eden arama çalışmalarına UMKE, AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ekipleri ve belediye personelleri destek veriyor.

Enkaz altında yeri tespit edilmeye çalışılan inşaat mühendisi Küçükcan’ın yakınlarının 17 saatlik endişeli bekleyişi ise sürüyor.

GAZİANTEP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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