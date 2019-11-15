Gaziantep’te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele geçirildi

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Gaziantep’te araçta zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altına zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GAZİANTEP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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