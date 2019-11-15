Robotıcs Fest Sanko Park’ta

İlklerin adresi Sanko Park Alışveriş Merkezi bu kez, çocukların hem eğlenip hem de öğreneceği Robotics Fest’e ev sahipliği yapacak.

Roborics Fest etkinliği kapsamında çocuklar, onlar için özel olarak kurulan alanda Türkye’nin ilk insansı robotu olan Mini Ada ile tanışarak, robot atölyelerine katılacaklar, karaoke parti ve just dance ile eğlenceyi doyasıya yaşayarak daha birçok aktiviteye de katılabilecekler.

İnteraktif olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik 1624 Kasım tarihleri arası Sanko Park zemin katta gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 13.00 18.00 saatleri arasında Karaoke Parti, Geri Dönüşüm Robotu ile Çevre Temizliği, Hareketli Kodlama Oyunu, Robot Kurbağalar Yarışıyor ve Just Dance etkinlikleri düzenlenecek.

GAZİANTEP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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