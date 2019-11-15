Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor Gaziantep Valisi Davut Gül arama çalışmalarını inceledi Vali Gül: "Görgü tanıklarının söylediği yerlere yoğunlaşılıyor" "8-10 metre kalınlığında enkaz var" "2 dakikaya da ulaşabiliriz, daha uzun zaman da alabilir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor Gaziantep Valisi Davut Gül arama ...

İHA

Gaziantep Valisi Davut Gül, iskelesi çöken cami inşaatında inceleme yaptı. Arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Gül, "810 metre kalınlığında enkaz var. 2 dakikaya da ulaşabiliriz, daha uzun zaman da alabilir" dedi.

Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor Gaziantep Valisi Davut Gül arama çalışmalarını inceledi Vali Gül: "Görgü tanıklarının söylediği yerlere yoğunlaşılıyor" "8-10 metre kalınlığında enkaz var" "2 dakikaya da ulaşabiliriz, daha uzun zaman da alabilir"

Gaziantep Valisi Davut Gül, iskelesi çöken cami inşaatında inceleme yaptı. Arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Gül, "810 metre kalınlığında enkaz var. 2 dakikaya da ulaşabiliriz, daha uzun zaman da alabilir" dedi.
Gaziantep’in Akkent Mahallesi’nde dün saat 15.00'te bir cami inşaatındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan mühendisin kurtarılması için çalışmalar sürerken, Gaziantep Valisi Davut Gül arama çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarını inceleyen Vali Gül, enkaz altındaki mühendisin sağ kurtarılması için çok hassas davranıldığını ifade ederek, arama kurtarma ekiplerinin son teknoloji ile titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Cami inşaatı 2017 yılında başladı"
Vali Davut Gül, cami inşaatına 2011 yılında vatandaşlar tarafından başlandığını belirterek, "Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına geldiğinde vatandaşlar bunu bitirememişler ve öylece kalmış. Daha sonra Şahinbey Belediyesi bunu tamamlamak için süreci başlatmış" ifadelerini kullandı.

Teknik personellerden görüş alınıyordu
Vali Gül, enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ın ölçü almak için gittiği inşaatta enkazın altında kaldığını vurgulayarak, "İçeride dün çeşitli teknik personellerden görüş alınıyor. Bir tanesi şu an içeride olan kardeşimiz. Ölçü almaya geldiği söyleniyor. Tabi bunu net olarak teyit edemedik. O arada da iskele çökmüş. Bütün ekiplerimiz kurtarmak için elinden geleni yapıyor" dedi.

"810 metre kalınlığında enkaz var"
Vali Gül, çöken enkazın yaklaşık 810 metre kalınlığında olduğunu belirterek, "Yaklaşık 810 metre kalınlığında enkaz var. Enkaz kaldırma ile kişiyi kurtarmak arasında çok büyük fark var. Enkaz altındaki kardeşimizi canlı kurtarmak için hassas davranılıyor. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Üzücü bir olay isteğimiz bu kardeşimizin sağ salim kurtulmasıdır. Bütün ekipmanlar kullanılarak ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.
Vali Gül, enkaz altındaki mühendise her an ulaşabileceklerini belirterek, "2 dakika sonra da ulaşabiliriz. Biraz zaman uzun zamanda alabilir. 4 koldan her şey yapılıyor. İnşallah bir an önce kavuşmuş olacağız" dedi.

Termal kameralarla aranıyor
Vali Gül, arama çalışmalarında termal kamera gibi tüm teknolojik imkanların da kullanıldığını vurgulayarak, "Görgü tanıklarının söylediği yerlere yoğunlaşılıyor. termal kamera ve arama kurtarma köpekleri ile arama çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

GAZİANTEP

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Op. Dr. Ali Rıza Demir ANKA’da göreve başladı
YEREL HABERLER Op. Dr. Ali Rıza Demir ANKA’da göreve başladı
Organ bağışının önemi okullarda anlatıldı SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Gürer: “Kaybedilmesi kaçınılmaz hastalar, organ nakliyle ikinci bir hayat şansı yakalıyor”
YEREL HABERLER Organ bağışının önemi okullarda anlatıldı SANKO ...
Brexsıt heyetinin ziyareti İngiltere Büyükelçiliği Brexıt Bölüm Başkanı Paul Creary SANKO Holding’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Brexsıt heyetinin ziyareti İngiltere Büyükelçiliği ...
Enkaz altında kalan mühendis 19 saattir aranıyor
YEREL HABERLER Enkaz altında kalan mühendis 19 saattir aranıyor
Büyükşehir’in istasyon mahallesi kentsel dönüşüm projesi ödülü kazandı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in istasyon mahallesi kentsel dönüşüm ...
"Mutlu Öğrenci İçin Mutlu Okul" Narlıtepe’den Avrupa'ya
YEREL HABERLER "Mutlu Öğrenci İçin Mutlu Okul" Narlıtepe’den ...
Nurdağı Emniyetinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Nurdağı Emniyetinde eğitimler hız kesmeden devam ...
Petrol savaşlarını bitirecek buluş Araçların yüzde 50 suyla çalışabilmesini sağlayan sistem geliştirdi 2 litre suyla 70 kilometre gidiyor
YEREL HABERLER Petrol savaşlarını bitirecek buluş Araçların yüzde 50 ...
Robotıcs Fest Sanko Park’ta
YEREL HABERLER Robotıcs Fest Sanko Park’ta
Gaziantep’te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele ...
Endişeli bekleyiş sürüyor Göçük altındaki mühendisi arama çalışmaları 17 saattir devam ediyor
YEREL HABERLER Endişeli bekleyiş sürüyor Göçük altındaki mühendisi ...
Cami inşaatında çökme: mühendis enkaz altında kaldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Cami inşaatında çökme: mühendis enkaz altında kaldı ...
Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları ...
GAÜN Hastanesi’nde dünya diyabet günü
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde dünya diyabet günü
Şahinbey Belediyesi’nden Mevlid-İ Nebi haftasına özel program
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden Mevlid-İ Nebi haftasına özel ...
Gaziantep'te cami inşaatında iskele çöktü: 1 işçi kayıp
YEREL HABERLER Gaziantep'te cami inşaatında iskele çöktü: 1 işçi ...
Cami inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında kaldı (1)
YEREL HABERLER Cami inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında kaldı (1)
Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü. Olayda 2 işçi yaralanırken, göçük altında kalan bir işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.
YEREL HABERLER Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü. ...
İspanya’da “Türk Günü” Yıldırım: “Birlikte yapabileceğimiz çok iş var”
YEREL HABERLER İspanya’da “Türk Günü” Yıldırım: “Birlikte ...
Brexıt GTO’da konuşuldu
YEREL HABERLER Brexıt GTO’da konuşuldu
İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary GSO’yu ziyaret etti Ziyarette Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmi, yatırım fırsatları ve brexit süreci konuşuldu
YEREL HABERLER İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul ...
SANKO Okulları ‘Anlık Görev Şenliği’nden ödülle döndü
YEREL HABERLER SANKO Okulları ‘Anlık Görev Şenliği’nden ödülle döndü
Potada yerel ligler başladı Yeni sezonda binlerce sporcu parke üzerine çıkacak Fadıloğlu: “Basketbol'a büyük ilgi var"
YEREL HABERLER Potada yerel ligler başladı Yeni sezonda binlerce ...
İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X