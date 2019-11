Enkaz altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor Gaziantep Valisi Davut Gül arama çalışmalarını inceledi Vali Gül: "Görgü tanıklarının söylediği yerlere yoğunlaşılıyor" "8-10 metre kalınlığında enkaz var" "2 dakikaya da ulaşabiliriz, daha uzun zaman da alabilir"

Gaziantep Valisi Davut Gül, iskelesi çöken cami inşaatında inceleme yaptı. Arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Gül, "810 metre kalınlığında enkaz var. 2 dakikaya da ulaşabiliriz, daha uzun zaman da alabilir" dedi.

Gaziantep’in Akkent Mahallesi’nde dün saat 15.00'te bir cami inşaatındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan mühendisin kurtarılması için çalışmalar sürerken, Gaziantep Valisi Davut Gül arama çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarını inceleyen Vali Gül, enkaz altındaki mühendisin sağ kurtarılması için çok hassas davranıldığını ifade ederek, arama kurtarma ekiplerinin son teknoloji ile titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.



"Cami inşaatı 2017 yılında başladı"

Vali Davut Gül, cami inşaatına 2011 yılında vatandaşlar tarafından başlandığını belirterek, "Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına geldiğinde vatandaşlar bunu bitirememişler ve öylece kalmış. Daha sonra Şahinbey Belediyesi bunu tamamlamak için süreci başlatmış" ifadelerini kullandı.



Teknik personellerden görüş alınıyordu

Vali Gül, enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ın ölçü almak için gittiği inşaatta enkazın altında kaldığını vurgulayarak, "İçeride dün çeşitli teknik personellerden görüş alınıyor. Bir tanesi şu an içeride olan kardeşimiz. Ölçü almaya geldiği söyleniyor. Tabi bunu net olarak teyit edemedik. O arada da iskele çökmüş. Bütün ekiplerimiz kurtarmak için elinden geleni yapıyor" dedi.



"810 metre kalınlığında enkaz var"

Vali Gül, çöken enkazın yaklaşık 810 metre kalınlığında olduğunu belirterek, "Yaklaşık 810 metre kalınlığında enkaz var. Enkaz kaldırma ile kişiyi kurtarmak arasında çok büyük fark var. Enkaz altındaki kardeşimizi canlı kurtarmak için hassas davranılıyor. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Üzücü bir olay isteğimiz bu kardeşimizin sağ salim kurtulmasıdır. Bütün ekipmanlar kullanılarak ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Vali Gül, enkaz altındaki mühendise her an ulaşabileceklerini belirterek, "2 dakika sonra da ulaşabiliriz. Biraz zaman uzun zamanda alabilir. 4 koldan her şey yapılıyor. İnşallah bir an önce kavuşmuş olacağız" dedi.



Termal kameralarla aranıyor

Vali Gül, arama çalışmalarında termal kamera gibi tüm teknolojik imkanların da kullanıldığını vurgulayarak, "Görgü tanıklarının söylediği yerlere yoğunlaşılıyor. termal kamera ve arama kurtarma köpekleri ile arama çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

