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"Mutlu Öğrenci İçin Mutlu Okul" Narlıtepe’den Avrupa'ya

İHA

Avrupa'da 4 ülkede bulunup iyi uygulamaları yerinde gözlemleyecek, projelerini gerçekleştirecek olan Gaziantep Hayriye Osman Külekçi İlkokulu'nun öğrencileri, tıpkı kültür elçisi gibi Türkiye'yi ve Gaziantep'i tanıtacak.

"Mutlu Öğrenci İçin Mutlu Okul" Narlıtepe’den Avrupa'ya

Avrupa'da 4 ülkede bulunup iyi uygulamaları yerinde gözlemleyecek, projelerini gerçekleştirecek olan Gaziantep Hayriye Osman Külekçi İlkokulu'nun öğrencileri, tıpkı kültür elçisi gibi Türkiye'yi ve Gaziantep'i tanıtacak.
Türkiye, Romanya, İtalya, İspanya, Bulgaristan , Hırvatistan ortaklı Erasmus+ KA229 ‘ Happy schools for happy students ‘ projesi ile Avrupa'da 4 ülkede bulunup iyi uygulamaları yerinde gözlemleyecek, projelerini gerçekleştirecek olan Gaziantep Hayriye Osman Külekçi İlkokulu'nun öğrencileri, tıpkı kültür elçisi gibi Türkiye'yi ve Gaziantep'i tanıtacak.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinin varoş denilen kenar mahallelerinden biri olan Narlıtepe Mahallesi'de bulunan Hayri Osman Külekçi İlkokulu öğrencileri, iki yıllık bir proje kapsamında Bulgaristan, Romanya, İtalya ve İspanya'da projelerini gerçekleştirecekler.
Avrupa'daki alanında örnek iyi uygulamaların olduğu okulları ziyaret edecek olan Gaziantepli öğrenciler; el sanatları, bilişim, drama, halk oyunları ve müzik gibi alanlarda yeni tecrübeler edinecek ve Gaziantep'in tarihini ve kültürünü bu ülkelerde tanıtacak.
Avrupa'da Gaziantep’i tanıtacaklar
Gaziantep Hayriye Osman Külekçi İlkokulu öğrencileri, "Mutlu Öğrenci İçin Mutlu Okul" isimli Erasmus+ projesi kapsamında küçük yaşlarda büyük tecrübeler edinecek. Okul Müdürü Yusuf Sökmen başkanlığında Sınıf Öğretmeni Tuğba Gindirga' nın koordinatörlüğündeki proje ekibinde İngilizce Öğretmeni İlkay Karaköçek, Sınıf Öğretmeni Turgay Biçer ve Sınıf Öğretmeni Soner Gindirga yer alıyor.
"Mutlu Öğrenci İçin Mutlu Okul" projesi 1 Eylül'de başladı. Proje ile dezavantajlı bölgede yaşayan çocukların okula severek gelmeleri, okulda keyifli vakit geçirmeleri ve kültürlerini işlemeleri hedefleniyor. İki yıl sürecek proje kapsamında Hayriye Osman Külekçi İlkokulu'nun öğrencileri, Bulgaristan, Romanya, İtalya ve İspanya'daki proje ortağı okulları ziyaret edecek. Bu okullarda farklı tecrübeler kazanacak ve aynı zamanda Gaziantep'in tarihini ve kültürünü tanıtacaklar.
Küçük yaşta büyük tecrübe kazanacaklar
Hayriye Osman Külekçi İlkokulu Müdürü Yusuf Sökmen de, "Mutlu Öğrenci İçin Mutlu Okul" projesini gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, destek veren, katkı sunan herkese teşekkür etti. Okul Müdürü Yusuf Sökmen, "Proje ile öğrencilerimiz küçük yaşlarda büyük tecrübeler kazanacak. Böylece öğrencilerimizin enerjileri ve motivasyonları artacak. Okulumuzdaki akademik başarının düzeyi yükselecek" şeklinde konuştu.
İlk durak romanya
Hayriye Osman Külekçi İlkokulu öğrencilerinin Avrupa'daki ilk durağı Romanya olacak. 2529 Kasım tarihlerinde Romanya'da bulunacak olan öğrenciler, dikiş nakış, ahşap oymacılığı gibi atölyelerde fark oluşturan ve geri dönüşüm çalışmaları yapılacak. Çocukların becerileri gelişecek ve üretmeyi öğrenecekler. İngilizce konuşacaklar ve dil becerileri gelişecek. Öğrenciler yöresel elbiseler yapmayı ve halı dokumayı da öğrenecekler.
Mutluluk için drama
Proje Koordinatörü Tuğba Gindirga, projenin Bulgaristan'daki ortağı olan okulun, drama ve tiyatro alanında güzel çalışmalarının olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz Mayıs ayında 5 gün boyunca Bulgaristan’da drama öğrenme öğretme faaliyetlerinde bulunacak. fark oluşturan drama çalışmalarında öğrenciler düşünme, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini geliştirecekler. Doğaçlama ve dil becerilerini geliştirecekler. Sözlü iletişim ve karşılıklı konuşma diyalog becerilerini geliştirecekler. Kendilerini daha rahat ifade edebilecekler ve sosyal anlamda kaynaşıp okulda daha mutlu hissedecekler" dedi.
İtalya'da müzik, İspanya’da web2 araçları
Gaziantepli öğrenciler İtalya'daki proje ortağı okulda ise, farklı ülkelerin yöresel müzik ve danslarını tanıma ve öğrenme imkanı bulacak. Öğrenciler öğrendikleri dans ve halk oyunlarını ülkeye dönüşte kendi okullarında sergileyecek. Gaziantepli öğrencilerin Avrupa gezisinin İspanya durağında ise bilgisayar ve Web2 çalışmaları alanında kendini kanıtlamış olan bir okul bulunuyor. Öğrenciler burada, derslerin daha keyifli, görsele dayalı, eğlenceli işlenmesi için web2 araçları üzerine atölye çalışmaları yapılacak.

GAZİANTEP

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:39
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