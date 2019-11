Büyükşehir’in istasyon mahallesi kentsel dönüşüm projesi ödülü kazandı

İstanbul’da düzenlenen 6’ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Mahallesi Projesi’yle “En İyi Sanayinin Uzaklaştırılması Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye” ödülünü aldı.

Büyükşehir Belediyesi, başkan Fatma Şahin döneminde hayata geçirdiği projelerle ulusal ve uluslararası ödüllere adeta ambargo koydu. Modern şehircilik anlayışı kapsamında uygulamaya alınan kentsel dönüşüm projesi, Büyükşehir’in ödüller koleksiyonunda yerini aldı.

"Kentsel Stratejiye Dayalı Dönüşüm" ana temasıyla Fairmont Quasar Hotel’de 6’ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi toplandı. Kongrede, Büyükşehir Belediyesi’ne “En İyi Sanayinin Uzaklaştırılması Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye” ödülü verildi.

Belediyeler ve inşaat sektörünün yoğun ilgi gösterdiği kongrede, “Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik” ödülleri sahiplerini buldu. Jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonrasında, “En İyi Sanayinin Uzaklaştırılması Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye Ödülü” dalında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi Projesi’yle teşvik ödülüne layık görüldü. Ödül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İrem Elbeyli’ye takdim edildi. Türkiye’nin ilk ve tek ulusal kongresi olma özelliği taşıyan Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde, kentsel dönüşüm her yönüyle ele alındı.

İstasyon Mahallesi Projesi çerçevesinde, 58 hektarda uygulanacak kentsel dönüşümden, 6 bin 370 nüfus etkilenecek, bin 727 bina dönüşüme girecek. Bölgede ikamet eden vatandaşlara, nitelikli konut alanları sunularak, yüksek yapı kalitesi, sosyal donatılarla daha yaşanabilir bir bölge oluşturulacak.

