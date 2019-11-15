Brexsıt heyetinin ziyareti İngiltere Büyükelçiliği Brexıt Bölüm Başkanı Paul Creary SANKO Holding’i ziyaret etti

İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary ve beraberindeki heyet SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu’nu ziyaret etti.

İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin, Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox ile Brexit Politika ve Program Yetkilisi Seyfi Özmay, ziyaretlerinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin ele alınıp, karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu da hazır bulundu.

Bölüm Başkanı Paul Creary, İngiltere’ye ithalat ihracat yapan iş dünyasını bilgilendirmek için Gaziantep’te bulunduklarını belirterek, Brexit süreci hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu ise Brexit süreciyle ilgili iş dünyasını bilgilendiren heyete teşekkür etti.

GAZİANTEP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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