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Opr. Dr. Demiroğlu Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. ...

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Çağdaş Demiroğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Opr. Dr. Demiroğlu Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Çağdaş Demiroğlu, hasta kabulüne başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Çağdaş Demiroğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
İstanbul’da 1985 yılında dünyaya gelen Opr. Dr. Çağdaş Demiroğlu, ilköğrenimini Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulunda, ortaöğrenimini Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde, lise öğrenimini Çorum Fen Lisesi’nde tamamladı.
Opr. Dr. Demiroğlu, tıp eğitimini ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde aldı. 2011 yılında mezun olan Opr. Dr. Demiroğlu, İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladığı uzmanlık eğitimini Gaziantep Üniversitesi’nde tamamlayarak, 2017 yılında “operatör doktor” unvanı aldı. Mecburi hizmetini Mayıs 2017’de Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptı.
Üyesi bulunduğu Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nde 2019 Yılı Yükselen Yıldızları Ödülü’ne layık görüldü. Jinekolojik Endoskopi Derneği, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) gibi derneklere üyelikleri bulunmaktadır.
Farklı sağlık kuruluşlarında başhekim yardımcılığı gibi çeşitli görevler aldı. 2019 Kasım ayı itibariyle Doç. Dr. İsmail Temur, Dr. Öğr. Üyesi Esra Özkaplan, Dr. Öğr. Yunus Emre Topdağı, Opr. Dr. Engin Palaz ve Opr. Dr. Sevgi Kandemir’in görev yaptığı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak hasta kabulüne başladı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde altı uzman hekim görev yapmaktadır.
Hastanede normal jinekolojik hasta muayenesi, laparoskopik cerrahiler, infertilite (kısırlık) tedavileri, aşılama tedavisi, infertilite cerrahisi, rutin muayene ve periyodik kontroller, gebelik takibi ve ilgili tüm tetkikler, ağrısız doğum normal doğum, sezaryen, miyom tedavileri ve miyom ameliyatları, genital estetik (labium ve vajina estetiği vs.), terapötik küretaj, endometriozis (çikolata kisti) tanı ve tedavisi, rahim ve kist ameliyatları, idrar kaçırma teşhis ve tedavisi, genital (idrar kesesi, bağırsak vs.) bölge sarkma operasyonları, genital siğil teşhis ve tedavisi, papsmear testi, kolposkopi, jinekolojik hastalıklar, düşük tehdidi ve tedavisi, menopoz tedavisi, doğum kontrol yöntemleri (aile planlaması), kanser tanı ve tedavisi, yumurtalık kistleri, ağrılı adet tedavileri, adet düzensizliklerinin tedavisi, menopoz tedavisi, krioterapi (yara dondurma), tuboplasti (tüp açma ameliyatı), elektrokoterizasyon (yara yakma) her türlü jinekolojik ameliyatlar ve laparoskopi ile (kapalı ameliyatla) tüpligasyon histereskopi operasyonu yapılmaktadır.
Hastanede üç doğumhane, bir müdahale odası, dört sancı odası bulunmaktadır. Servisteki odalar tek kişilik olup, doğumhane 24 saat hizmet vermektedir.
Sanko Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

GAZİANTEP

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:39
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