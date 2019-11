GAÜN Hastanesi’nde “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar” toplantısı

GAÜN Hastanesi’nde, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) iş birliğiyle “Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar laboratuvar tanı algoritmaları ve olgu sunumları ile yaşanan sorunların tartışılması” adlı bölge toplantısı düzenlendi.

Hastane oditoryumunda düzenlenen; cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önemi ve ülkemizdeki güncel durum, HIV/AIDS, merkez verilerinin paylaşılması gibi konuların konuşulduğu toplantının açılışında söz alan GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, “Klimud Derneği ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın birlikte düzenlemiş olduğu bu toplantıya katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli konuklar, enfeksiyon tıbbın ve toplumun en önemli sorunlarından biridir. Bu sorun bizim bölgemizde çok daha farklı boyutlarda kendini göstermektedir. Çünkü biz göç alan bir bölgeyiz. Bu nedenle bu toplantının bölgemizde ve fakültemizde yapılmasından dolayı ayrı bir memnuniyet duymaktayım. Mikrobiyoloji Anabilim Dalımız fakültemizin en uyumlu, en verimli çalışan bölümlerinden biridir. İdareyle uyum içerisinde çalışan Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; hastane hizmetlerinde, akademik eğitim çalışmalarında ve bu tür bilimsel toplantılar konusunda takdire şayan, çok güzel çalışmalar yürütmektedir. Bu anlamda Sayın Prof. Dr. Tekin Karslıgil hocam başta olmak üzere tüm hocalarıma da teşekkür etmek istiyorum. Herkese verimli bir toplantı geçmesini diliyorum” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tekin Karslıgil ise, “Bugün cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları tartışmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı sorunudur. Geçmişten günümüze doğru ivme yaparak, artarak devam etmektedir. Özellikle HIV enfeksiyonlarındaki artış bu enfeksiyonların ne kadar önemli olduğunu ve bu enfeksiyonlara ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bundan 15, 20 yıl önce biz laboratuvarımızda ayda bir, iki tane HIV pozitif vaka yakalardık. Şimdi ise haftada neredeyse 5, 10 tane HIV pozitif vaka yakalıyoruz. Bu enfeksiyonların tanısında da çeşitli sorunlarımız mevcut. Gelişen teknolojinin ve moleküler yöntemlerin günümüzde uygulamaya girmesiyle elimiz kuvvetlendiyse de yine de bu tetkikleri nerde ve nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekmektedir. Bunun için ise tanı algoritmalarına ihtiyaç duymaktayız. Tanı algoritmaları bu oturumda olgu sunumları ile birlikte irdelenecek ve tartışılacaktır. Bu toplantıların bölümler arasındaki ilişkileri artırdığına ve ortak çalışma platformları oluşturduğuna inanıyoruz. Bu tür toplantıları organize etmek, oluşturmak oldukça zor oluyor. Bu anlamda bize her türlü imkânı sağlayan Sayın Rektörüm Prof. Dr. Ali Gür’e teşekkürlerimi iletmek isterim. Aynı zamanda yine bize her türlü desteği sağlayan GAÜN Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP)birimine de teşekkürlerimi sunmak isterim. Onların sayesinde bu toplantıları düzenleyebiliyoruz. Bu isimlerin yanı sıra Sayın Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen’e, Sayın Başhekimimiz Doç. Dr. Suat Zengin’e, Klimud Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy’a, başta Prof. Dr. Pınar Zarakolu hocam olmak üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar çalışma grubuna da teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese verimli bir toplantı geçmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Klimud Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy konuşmasında, “Derneğimizin üç çalışma grubu tarafından desteklenen bu toplantıya katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gaziantep her zaman, her yönüyle konuksever bir şehir olmuştur. Şehrinize kişisel, mesleki nedenlerle daha önce de birçok kez geldim. Yakın bir zaman öncesinde yine Gaziantep’te bu seminer salonunda bir toplantıda buluşmuştuk. Yine bir toplantı yapılacağı kararı verildiğinde sevinerek Gaziantep’e geldim. Derneğimizin yönetim kurulu yenilendi. Yönetim kurulu üyelerimizin selamlarını, sevgilerini teşekkürlerini sizlere iletmek isterim. Herkese iyi bir toplantı diliyorum” diye konuştu.

Toplantıya GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, GAÜN Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, çok sayıda akademisyen, çalışan ve öğrenciler katıldı.

