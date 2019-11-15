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Gaziantep’te bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İHA

Gaziantep'te iki akraba grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’te bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te iki akraba grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Karadede köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki akraba grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Yunus Emre Görgün (23), Hacı Görgün (18), D.G. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Emre Görgün ile Hacı Görgün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. D.G.'nin ise tedavisi sürüyor.
Jandarma olayla ilgili Tahsin G., Emre G. ve Harun G.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

GAZİANTEP

15 Kasım 2019 Cuma

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