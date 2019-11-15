HKÜ’den toplu beslenme sistemleri sempozyumu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Dünya Diyabet Günü” dolayısıyla “Toplu Beslenme Sistemleri Sempozyumu” düzenlendi.

Beslenme ve diyetetik alanındaki yönetici diyetisyenlere, çalışanlara ve öğrencilere yönelik yapılan sempozyumda, toplu beslenme sistemlerinde sorunlar ve çözümler konuşuldu. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmalarını, HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dağ yaptı. Toplu beslenme süreçlerini irdelenmesini, bilgi ve becerilerinin paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen sempozyumda, “Toplu beslenmenin tarihsel gelişimi, toplum sağlığı açısından toplum beslenme hizmetleri, tb ile ilgili yasal düzenlemeler, mevzuatlar ve öneriler, mutfak tasarımı, menülerin yönetim ve denetimi, menü zenginleştirme: tarife geliştirme, porsiyon gramajlarının kontrolü, yiyecek tedariği / satınalma, gıda güvenliği yönetim sistemleri, gıda güvenliği, yasal düzenlemeler” yapılan oturumlarda uzman konuşmacılar tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Beslenmenin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliğine vurgu

Beslenmenin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği üzerindeki önemine vurgu yapan HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan, “Günümüzün koşulları ev dışında başkalarınca planlanan besinlerle beslenme olgusunu artan bir hızla önemli bir hale getirmiştir. İnsan, dolayısıyla toplum sağlığı açısından önemli bir payı olan toplu beslenme hizmetlerinde tüm hizmet süreçlerinin bilinçli ve bilimsel boyutlarda olduğu gibi yasal düzenlemeler boyutunda da önemle ele alınması ve önemle üzerinde durulması gerekmektedir. Bölümümüzce düzenlenen bu sempozyumun amacı alanında önemli uzmanlık düzeyinde olan bilim insanlarınca toplu Beslenme süreçlerini irdelenmesini sağlamak, bilgi ve becerilerinin paylaşımını gerçekleştirmek, hem öğrencilerimize hem de bu alanda çalışanlara, yönetici diyetisyenlere yararlı olabilmektir. Sempozyumumuzun gerçekleşmesinde emeği geçen üniversitemizin diğer birim yönetimi ile çalışanlarına ve başta Arş. Gör. Anıl Erbağcı olmak üzere bölümümüzde tüm emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Diyetisyen istihdamı için girişimlerimiz sürüyor”

Diyetisyen istihdamını sağlamak için girişimlerini sürdüklerini söyleyen Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dağ, “Meslektaşlarımızın yeni çalışma alanlarına ihtiyacımız olduğu apaçık bir gerçektir. Yeni çalışma alanlarımızın başında da toplu beslenme sektörü gelmektedir. Tüm kurum ve kuruluşlarda diyetisyen istihdamını arttırma girişimlerimiz bakanlıklar nezdinde devam etmektedir. Elele verip ortak akıl geliştirerek, sorunlarımızın üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Sempozyumun hepimiz için verimli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Dengesiz beslenme bireyleri sosyokültürel olarak etkiler”

Kilo vermenin tek başına yeterli olmayacağını söyleyen HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ise, zamanında aldığı kiloları ancak bir diyetisyen kontrolü sayesinde verebildiğini söyledi. Büyüköztürk, “Sağlıksız beslenme, yetersiz beslenme ve dengesiz beslenme faktörleri bireylerin sosyokültürel olarak etkiler. Bu sorunlar tüm yaş gruplarında fazla olabilir. Sağlıklı beslenme, hızlı değişen globallikten dolayı ev sorunuyken dışarı sorunu olmaya başlayabiliyor. Bu sempozyumun faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Dopdolu bilimsel içeriğiyle düzenlenen programda, farkı bakış açıları ile oturumlar yapıldı. Oturumların sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GAZİANTEP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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