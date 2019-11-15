Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu’nun iş birliğinde 1’inci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası başladı.

Şampiyonanın ilk gününde dereceye giren haltercilere, madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu verdi.

"Cep Herkülü" unvanlı milli halterci Naim Süleymanoğlu ölümünün ikinci yılında, spor kenti Gaziantep’te organize edilen uluslararası bir organizasyonla anılacak. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası’nda 3 gün boyunca 22 ülkeden 120 sporcu, 14 sıklette ter dökecek. Şampiyonanın ilk gününde dereceye giren başarılı haltercilere, törenle madalyaları verildi.

“Naim Süleymanoğlu imandır, kararlılıktır, cesarettir”

Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen madalya töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Rahmetli Naim Süleymanoğlu’nu minnetle, şükranla anıyoruz. Mekânı cennet olsun. Naim Süleymanoğlu imandır, kararlılıktır, cesarettir. O büyük bir markadır. Onun geçtiği zorlu süreçlerinde yanında olan Rahmetli Turgut Özal’ı da rahmet ve minnetle anıyorum. Onun da ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun. Bu özel ismin turnuvasını Gaziantep’te yapmanın gururunu ve mutluluğunu taşıyoruz. Vali Davut Gül ile birlikte bizim bir hedefimiz var. ‘Spor Şehri Gaziantep’ o yüzden ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Geçen hafta tekvando müsabakamız vardı. Ondan önce de işitme engelliler bisiklet şampiyonasını Gaziantep'te gerçekleştirdik. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte gençlik ve spordan sorumlu daire başkanımız el ele verdi. Gençlik ve Spor Bakanımız da bizim artık fahri hemşehrimiz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yükselen Gaziantep, ‘Gençliğiyle yükselen Gaziantep için’ buradayız. Amatör sporun her türlüsünü destekliyoruz. Fikren bedenen ve ruhen sporla ilgili gençlerimizi kümeleştirip onların ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Malzeme desteğini düzenli ve programlı olarak veriyoruz” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası’na ev sahipliği yaptıkları için gurur duydukların belirterek, şehrin böylesi önemli bir turnuvayı düzenleme kapasitesinin bulunduğunu herkese ispat ettiğini söyledi.

Naim Süleymanoğlu’nun ağabeyi Muharrem Süleymanoğlu ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kendisine söz verdiğini hatırlatarak, kardeşi adına organize edilen uluslararası turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, “Naim Süleymanoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor ve saygıyla anıyoruz. 1967 yılında doğan Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 yılında hakkın rahmetine kavuştu. 50 yıllık kısa ömründe çok büyük başarılara imza attı. Vücut ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını kaldırdı. Uluslararası arenada duyuldu, ünlü dergilere kapak oldu. ‘Cep Herkülü’ ismini aldı. Halter Federasyon Başkanlığı olarak her yıl onun adına Türkiye şampiyonası düzenliyoruz. Onun adını yaşatmak için etkinliklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu’ya plaket takdim etti, turnuvanın ilk gününde yarışmada dereceye giren kadınların madalyaları verildi.

22 ülke 120 sporcu

Şampiyonaya; Arnavutluk, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Gürcistan, İran, İrlanda, Katar, Kosova, Kore, Letonya, Macaristan, Slovakya, Romanya, Türkmenistan, Ukrayna, Venezüella ve Türkiye’den 120 sporcu katıldı.

Günün sonuçları

49 kilo kadınlarda, toplamda 184 kiloyla birinci Amerika Birleşik Devletleri’nden Elizabeth Jourdan Delacruz’u, Türkiye’den Pelinsu Bayav 164 kiloyla takip etti, Bulgaristan’dan Daniela Pandova ise 152 kiloyla üçüncü sırada yer aldı. 55 kilo kadınlarda Tükmenistan’dan Kristina Shermetova silkmede 113 kilo, koparmada 87 kilo toplamda 200 kilo kaldırarak altın madalya aldı. Belçika’dan, Nina Sterckx silkmede 113 kilo, koparmada 86 kilo toplamda 189 kiloyla gümüş madalya aldı. Bulgaristan’dan Maya Ivanova silkmede 99 kilo, koparmada 75 kilo, toplamda 174 kiloyla bronz madalyaya sahip oldu.

GAZİANTEP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:29

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.