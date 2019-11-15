Gaziantep´te akrabaların bıçaklı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

- GAZİANTEP'te, akraba aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karadede Mahallesi´nde meydana geldi. Akraba olan Görgün ve Güngür ailesi fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bıçakların kullanıldığı tartışmada Yunus Emre Görgün, Hacı Güngür ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Görgün ve Hacı Güngür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma, kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



GAZİANTEP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:29

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.