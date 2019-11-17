5 ayrı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep polisi akü çalıp kaçmaya çalışan şahsı suçüstü yakaladı. yakalanan şahsın 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Yeşil vadi bulvarında 1 şahsın akü çalıp kaçmaya çalıştığı esnada Şahinbey Devriye ekiplerince suç üstü yakalandı. Şahsın yalan kimlik beyan etmesi üzerine polis parmak izinden gerçek kimliği öğrendi. Şahsın 4’ü hırsızlık, 1’i tutukluluktan kaçmak olmak üzere toplam 5 dosyadan arandığı anlaşıldı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

GAZİANTEP 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.