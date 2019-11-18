Çağın kabusu panik atak ve panik bozukluk

Özel Hatem Hastanesi Klinik Psikoloğu Elif Beydağı panik atak, panik bozukluk ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Panik atağın ruhsal bir bozukluk olmadığını ifade eden Beydağı, öncelikle ikisinin de psikiyatride ayrı ayrı tanımının olduğunu hatırlattı. Beydağı, “Panik atak kriziniz belirdiğinde ne olduğunu anlamıyor olabilirsiniz. Neler olup bittiğini veya bununla nasıl başa çıkacağınızı bilmiyorsanız, çok daha korkutucu gelebilir. Bu yüzden panik atak hastalığını anlamak, onunla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Panik atak ruhsal bir bozukluk değildir. Panik atak ve panik bozukluktan bahsederken, öncelikle ikisinin de psikiyatride ayrı ayrı tanımının olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Panik atak yüksek endişe nedeniyle gerçekleşir. Herkes panik atak geçirebilir. Panik atak panik bozukluğun en belirgin belirtisidir. Panik atak, dakikalar içinde doruğa ulaşan ve bu süre zarfında çeşitli psikolojik ve fiziksel semptomların ortaya çıktığı ani şiddetli korku dalgalanmasıdır. Panik atak belirtileri ve semptomları aniden gelişir ve genellikle 10 dakika içinde daha da şiddetlenir. Bir saatten fazla sürmez ve çoğu 20 ila 30 dakika içinde sona erer” ifadelerini kullandı. Hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Beydağı, “The Diagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersDSM5 (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) tanı kriterlerine göre, panik atakta aşağıdaki belirtilerden en az dördünün (4) ya da daha fazlasının ortaya çıktığı belirtiliyor, Çarpıntı, kalbin küt küt atması ya da kalp hızının artması, terleme, titreme ya da sarsılma, soluğun daraldığı ya da boğuluyor gibi olma duyumu, Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma, Bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi, ayakta duramama, sersemlik ya da bayılacak gibi olma duyumu, terleme, titreme, ürperme ya da ateş basması duyumu, uyuşmalar, gerçek dışılık (kendinden kopma ya da yabacılaşma durumu), denetimi yitirme ya da çıldırma korkusu, ölüm korkusu. panik atak semptomlarının çoğu fizikseldir ve çoğu zaman bu semptomlar o kadar şiddetlidir ki, kalp krizi geçirdiğinizi düşünebilirsiniz. Aslında panik atak geçiren birçok insan yaşamlarını tehdit edici bir tıbbi sorun olduğuna inandıkları şeyin tedavisi için doktora veya acil servise daha sıklıkla giderler” şeklinde konuştu.

“Panik Bozukluk kaygı ve tasalanmayla doğru orantılı”

Panik Bozukluğun kaygı ve tasalanmayla doğru orantılı olduğunu ifade edan Klinik Psikolog Beydağı, “Panik atak geçiren insanlar bazen panik bozukluğu geliştirir. Panik bozukluğu olan kişiler beklenmedik ve tekrarlanan panik atakları yaşarlar. Daha fazla atak geçirme konusunda çok daha fazla korku hissederler ve panik atak nedeniyle kötü bir şey olacağından endişelenirler. Hastalık çok fazla sıkıntıya neden olur ve yaşam aktivitelerine engel olabilir. Panik ataklarının ötesinde, panik bozukluğunun en önemli semptomu, gelecekteki panik ataklarının devam etmesi korkusudur. Başka panik ataklarının olacağı ya da bunların olası sonuçlarıyla (örn. denetimini yitirme, kalp krizi geçirme, çıldırma) ilgili olarak sürekli bir kaygı duyma ya da tasalanma halidir" ifadelerini kullandı.

Tedavisi için uzman şart

Panik bozukluğunun tedavisi hakkında bilgi veren Psikolog Beydağı, “Panik bozukluğu için en yaygın tedaviler ilaçlar ve psikoterapi seanslarıdır. “Konuşma Terapisi” olarak bilinen psikoterapi, korkuların üstesinden gelmek amacıyla panik atağın potansiyel tetikleyicilerini tanımlamak için lisanslı bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmayı içerir. İlaçlar da beyindeki nörotransmitörlerde ciddi anksiyeteye yol açabilecek dengesizliklerin düzeltilmesine yardımcı olur ” ifadelerine yer verdi.

Panik atağın üstesinden gelinmesi için Klinik Psikolog Beydağı önerilerde bulunarak, Sigara, alkol ve kafein kullanmaktan kaçının. Solunumunuz nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin. Gevşeme tekniklerini uygulayın. Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim halinde olun. Düzenli egzersizler yapın. Yeterince dinlendirici ve düzenli bir uyku uyuyun” diye konuştu.

GAZİANTEP 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.