Kamyon devrildi, kasasındaki çeltik yola saçıldı: 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araca çarpan kamyon devrilirken kasasındaki çeltik ise yola saçıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D400 kara yolu Fıstık Hali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.A. idaresindeki 27 ADS 836 plakalı kamyon ile H.B. idaresindeki 27 Y 4360 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyon yola devrilirken, diğer aracın sürücüsü Hasan Bozkurt yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonun römorkunda bulunan çeltik yola saçılırken trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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