Hayvanat Bahçesi’nde ara tatil yoğunluğu

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, okulların ilk ara tatile girmesiyle ziyaretçi akınına uğradı.

300 türden 7 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Okulların ara tatile girmesiyle öğrencilerin ziyaret noktası Gaziantep Hayvanat Bahçesi oldu. 9 günlük tatil fırsatını iyi değerlendirmek isteyen öğrenciler, öğretmenleri veya aileleriyle hayvanat bahçesini gezerek, hayvanları yakından görme fırsatı yakaladı.

Tatilin ilk gününde 14 binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Öğrenciler ilk ara tatiline girdi. Bu tatil sürecinin ilk iki gününde ziyaretçi patlaması oldu. Havaların güzel gitmesi ve tatilin başlaması dolayısıyla günlük 14 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya başladık. Gaziantep Hayvanat Bahçesi bu sene 4 buçuk milyon kişiyi ağırladı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye ve dünyaya hizmet eden bir yer halindedir. Her geçen gün ziyaretçi sayısı artmaktadır” diye konuştu.

GAZİANTEP 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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