Şahinbey belediyesi’nin Millet Kıraathanelerine yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi, tarafından yaptırılan millet kıraathaneleri öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, eğitime önemli katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan “Millet Kıraathanesi” Şahinbeyli gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak için her yaş grubuna hitap eden 3 millet kıraathanesine de ilgi her geçen gün artıyor.

9 bin 856 kişi kayıt yaptırdı

Millet Kıraathanesi’nde ders çalışan öğrencilerden, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara sıcak bir ortam sunulurken ücretsiz çay, kek ve poğaça ikram ediliyor. Millet Kıraathanelerinin açılalı kısa bir süre olmasına rağmen 9 bin 856 kayıtlı üyeye sahip olurken, bu sayı her geçen gün artıyor.

"Millet kırathanelerinin sayısı artacak"

“Kıraathane” kelimesinin “okuma evi” anlamına geldiğine dikkati çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Millet Kıraathaneleri, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yol almış çok özel bir projedir. Ders çalışmak, sakin ortamda kitap okumak, gazetelerden ve kültür faaliyetlerinden istifade etmek isteyen vatandaşlarımız millet kıraathanelerini tercih ediyor. Kıraathaneye kitap okumaya, ders çalışmaya gelen hemşehrilerimize ikramlarda bulunuyoruz. Millet kıraathanesi sayesinde hemşehrilerimiz, kültürel ve eğitimsel faaliyetlerini daha rahat bir ortamda sürdürebiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanelerinin sayısını arttırıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler

Okuldan çıkınca hemen millet kıraathanesine gelen çocuklar da duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Buraya gelip ödevlerimizi yapıyoruz. Ödevlerimizi yapmamız için her şey mevcut. İnternet'ten araştırmalarımızı da yapıyoruz. Çay ve kek ikramları da oluyor. Hem arkadaşlarımızla birlikte ders çalışıyor hem de keyifli vakit geçiriyoruz. Ödevlerimizi bitirdikten sonra eve rahatça gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na eğitime olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

