Büyükşehir, öğrencileri doğayla buluşturuyor Bin öğrenciye ulaşılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, ''Geleceğe Doğada Hazırlanıyoruz'' projesi kapsamında öğrenciler, doğa sporlarıyla buluşturulacak, sınav öncesi derslere motive edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’ndeki etkinlikte; öğrencilerin derslerinde başarı sağlamaları için sosyal bir aktivite gerçekleştirilecek. Kırsal semtler başta olmak üzere 5 yaşından büyük herkesin özgüven kazanması amacıyla mental ve fiziksel yönden eğitici etkinliğin hayata geçirilmesini sağlayan projede; Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmaları için bir etkinlik düzenlenecek. Öğrencilerin ders çalışmalarına ara vermeden; doğa aktiviteleri, etütler ve soru çözümleri yapılacak.

Etkinlik, öğrencilerin farklı ortamda sınava hazırlanarak, aynı anda moral depolamalarına yardımcı olma amacı taşıyacağı belirtildi, 10 Nisan 2020 yılına kadar sürecek etkinlikte, bin öğrenciye ulaşılması hedeflenecek.

GAZİANTEP 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:42

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