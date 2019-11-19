Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesislerinde okuma yazma öğreniyorlar

Şahinbey Belediyesi hayatın her alanında vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ederken,vatandaşlar sosyal tesislerde ve gençlik merkezlerindeki okuma yazma kurslarına yoğun ilgi gösteriyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği ile birlikte Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerine akın eden vatandaşlar okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Okuma seferberliği ile birlikte Şahinbey İlçesi’nde bu güne kadar 20.678 kişi okuma yazma öğrenerek yaşamını yeniden şekillendirdi.

"Dinimizin ilk emri oku"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dinimizin ilk emrinin "Oku" olduğunu ve belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Sosyal tesislerimizde birçok dalda kurs veriyoruz. Bunlardan en önemlisi ise okuma ve yazma kursu. Özellikle bayanların okumayı öğrenip yazabilmelerini istiyoruz. Onların yaşadığı sıkıntıları biliyoruz ve elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı sosyal tesislere okuma yazma öğrenmek için gelen kursiyerler bu kursla birlikte hayatlarının bir çok alanında önemli değişikler olduğuna dikkati çekerek, “Okuma yazma öğrenmeden önce günlük hayatımızın içinde büyük zorluklar çekiyorduk. Otobüse binerken hangi araca bindiğimizi bilmiyor, hastaneye gittiğimizde hangi doktora muayene olmamız gerektiğini başkalarına soruyorduk. Hatta kendi kullandığımız telefonlarımızdan birini ararken, başkalarından yardım istiyorduk. Bu kurs sayesinde şimdi her işimizi kimseye muhtaç olmadan kendimiz yapabiliyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun” diye konuştular.

GAZİANTEP 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:42

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