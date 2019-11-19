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Halk Sağlığı Günlerinin bu kez teması çocuk sağlığı

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla anlamlı bir sempozyuma imza atarak "3. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu: Çocuk Sağlığı" etkinliğini gerçekleştirdi. Çocuk sağlığının her yönüyle ele alındığı sempozyumda; çalıştay, konferans, panel ve bildiri sunumları yer aldı.

Halk Sağlığı Günlerinin bu kez teması çocuk sağlığı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ”Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla anlamlı bir sempozyuma imza atarak “3. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu: Çocuk Sağlığı“ etkinliğini gerçekleştirdi. Çocuk sağlığının her yönüyle ele alındığı sempozyumda; çalıştay, konferans, panel ve bildiri sunumları yer aldı.
Fransız Piyanist Stephane Blet’in piyano dinletisi ile HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan programa; Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu, Milletvekilleri, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve basın mensubu katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarını; Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Kezban Bayramlar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut yaptı. Tüm emeği geçenlere, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür eden konuşmacılar, 3. Halk Sağlığı Günleri: Çocuk Sağlığı programının herkese faydalı olması dileklerinde bulundu.
“Dünyada sağlık hizmetleri açışından örnek bir ülkeyiz”
Dünden Bugüne Sağlık, Sağlıkta Gelecek ve Bilişimle Yönetme Kültürü sunumunu gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci: “Son 15 16 yılda sağlık personelleri sayısını ciddi bir oranda arttırmışız. Dünyada sağlık hizmetleri açışından örnek bir ülkeyiz. Sağlıkta yapılan en önemli değişiklik sağlık personellerinin dengeli dağıtılması. Ülkede dengeli dağıtıldığında insanlar sadece İstanbul, Ankara’da sağlık hizmetlerine gitmez, tüm Türkiye’de sağlık hizmetine gidebilirler. Bu dağıtımı iyi yaptığımızı düşünüyorum. İnsanların memnuniyetini artırmak yönünde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Belli finansman modelleriyle ve yeterliliğe göre şehir hastaneleri yapmalıydık ve onları yapıyoruz. Şu an duruma baktığımızda hastanelerimizin yüzde 74’ ü nitelikli olan hastaneler. 2023’te bu oran neredeyse yüzde 100‘ü bulacak” dedi.
5G teknolojisi ile sağlıkta bilişim
Sağlıkta bilişimle yönetme kültüründen de bahseden Şuayip Birinci: “2025’e kadar 5G, sağlık sektöründe 650 Milyar Dolar tasarruf sağlayabilecek. Bu teknoloji mevcut hücresel bağlantıdan 100 kat daha hızlı çalışıyor. 5G sayesinde hekimler, ultra güçlü bağlantılarla robotik operasyonlar için sanal ortamlara teleportasyon gerçekleştirebilecek. İnsanlar AR gözlükleriyle uzakta bulunan uzmanlarla bağlantıya geçerek gördükleri sıkıntıyı uzmana gösterebilecek, daha iyi yönlendirme alabilecek. 5G’li Drone’lar ulaşımı zor noktalara ilaç veya tıbbi cihaz gönderebilecek duruma geleceğiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmalarının ardından Kilis Valisi Recep Soytürk, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’ye Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına hediye takdim etti.
Dünya Çocuk Hakları Gününde anlamlı sempozyum
Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla temasını “Çocuk Sağlığı” olarak belirleyen 3. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumunda; “Çocukların gelişimsel özellikleri, çocuk istismarı ve ihmali, çocukta şiddetin değerlendirilmesi, gebelikte şiddet fetüs ve yeni doğanı etkiler mi, çocuk gelinler, gebelik döneminde beslenmenin önemi, tamamlayıcı beslenme ne zamanı nasıl?, çocuklarda beslenme sorunları ve önlenmesi, çocuklarda ayak sağlığı, çocuklarda uyku sağlığı, çocuklarda duruş ve postür bozuklukları, çocuk egzersiz ve kognitif bağlantı, çocuklarda egzersiz ve spor seçimi, sağlık haberciliği ve halk sağlığı, medya ve sağlık ilişkisinde etik sorunlar, halk sağlığı açısından sağlık okuryazarlığının önemi” konularında panel, konferans ve tartışmalar ele alındı.
Bilimsel içeriği ile geleneksel hale gelen, birçok faydalı sempozyuma imza atan ve bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği “Halk Sağlığı Günleri: Çocuk Sağlığı” sempozyumu iki gün sürecek.

GAZİANTEP

19 Kasım 2019 Salı

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