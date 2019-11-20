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GTO’da okul müdürlerine protokol eğitimi Yıldırım: "Öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz"

İHA

GTO’da okul müdürlerine protokol eğitimi Yıldırım: "Öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz"

Gaziantep Ticaret Odası ile Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Şahinbey ilçesinde görev yapan 250 okul müdürüne yönelik olarak “Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları” konulu seminer düzenlendi.
Gaziantep Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Şahinbey İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri ile Şahinbey ilçesindeki okullarda görev yapan 250 idareci katıldı.
Seminerde bir konuşma yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Ben bugün dahi 30 sene evvel öğretmenlerimden öğrendiğim bilgileri, davranış kurallarını hayatıma yansıtıyorum. Bizler öğretmenlerimizi rol model alarak yetişiyor, gelişiyor ve bugünlere geliyoruz. Bugün Türkiye’nin en önemli ve köklü kurumlarından olan Gaziantep Ticaret Odasının başkanlığını yapıyorsam, ticari yaşamımda başarılar elde ediyorsam emin olun beni yetiştiren, eğitim hayatım boyunca davranışlarını örnek aldığım, bilgilerinden istifade ettiğim öğretmenlerimin payı çok büyüktür” dedi.
GTO’nun Gaziantep’te yapılan sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduğunu, bu itibarla odalarında gerçekleştirilen “Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları” seminerinde Şahinbey ilçesinde görev yapan okul müdürlerini ağırlamaktan ötürü memnuniyet duyduğunu belirten Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti, “Sosyal yaşam o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ve değişiyor ki bazen yetişmekte gerçekten zorlanıyoruz. Bu hızlı akıp giden ve değişen yaşamlarımızda ne yazık ki çocuklarımız asosyal hayatlar yaşama eğilimindeler. Davranış kurallarını bilgisayar oyunlarından, sosyal ağlardan gördükleri gibi sanıyorlar. Çocuklarımızın gerçek hayata, insan ilişkilerine temas ettikleri tek alan belki de okul sınıfları. Bu alanlarda siz değerli öğretmenlerinden gördüklerini örnek ediniyorlar, kopyalıyorlar. Evde de biz ebeveynlerinden tabi odalarından çıkıp, bilgisayardan, tabletten başlarını kaldırırlarsa. O nedenle bugünkü semineri çocuklarımızın sosyal davranışları için çok önemsiyorum.”
Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Kılınç da Gaziantep Ticaret Odasının ticari hayatın yanı sıra eğitim hayatı açısından da çok faydalı ve değerli işlere imza attığını ifade ederek, “Gaziantep için ilk ve tek olan GTO Güzel Sanatlar Lisesi’ni, GTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni, TOBB Fen Lisesi’ni şehrimize kazandıran Gaziantep Ticaret Odasına sonsuz teşekkür ediyorum. Biz ne zaman bir destek istesek her zaman karşılık buluyor ve destekçimiz oluyorlar” şeklinde konuştu.
GTO Protokol ve Organizasyon Müdürü Ozan Emre Emrağ’ın eğitmen olarak katıldığı seminerde protokolün anlamı, protokol kuralları ve uygulandığı yerler, görgü kuralları, imaj, bir imaj unsuru olarak kıyafet, karşılamaağırlamauğurlama, selamlaşmatokalaşma, tanışma ve tanıştırma, imza, telefonda konuşma adabı gibi konularda 250 okul müdürüne uygulamalı eğitim verildi.

GAZİANTEP

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:02
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