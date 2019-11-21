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Kurtuluş günü spor organizasyonları başladı Farklı branşlarda binlerce lisanslı sporcu yarışacak

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen geleneksel spor organizasyonları, 5 farklı branşta binlerce sporcu öğrenciyi spor alanlarında buluşturuyor.

Kurtuluş günü spor organizasyonları başladı Farklı branşlarda binlerce lisanslı sporcu yarışacak

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen geleneksel spor organizasyonları, 5 farklı branşta binlerce sporcu öğrenciyi spor alanlarında buluşturuyor.
Aralık ayı sonuna kadar devam edecek spor organizasyonlarında katılımcı sporcu öğrencilere kurtuluşun şanlı hikayesi anlatılacak.
‘4 Mevsim Spor 4 Mevsim Organizasyon’ sloganı ile Şehitkamil Belediye Başkanlığınca aralıksız olarak sürdürülen geleneksel spor organizasyonları 25 Aralık Kurtuluş Günü Spor Organizasyonları ile devam ediyor. Basketbol, badminton, doğa sporları, futbol ve yüzme branşlarında gerçekleştirilecek organizasyonlara sporcu öğrencilerin yanı sıra sporcu öğretmenler de katılacak.
Kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen organizasyonlarda basketbol ve paintball kupalarında liseliler, futbol kupasında ortaokul öğrencileri, badminton ve yüzme kupalarında ise ilkokuldan üniversiteye kadar farklı branşlarda binlerce sporcu öğrenci dostça mücadele edecek. Parke üzerinde, yeşil sahada ve kortlarda düzenlenen organizasyonlarda Şehitkamil Belediye Başkanlığınca görevlendirilen uzman eğitmenler, katılımcı sporculara Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun kahramanlıklarla dolu hikayesini de anlatacaklar.
“Ecdadıyla gururlanan ve gururlandıran bir gençliğe sahibiz”
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen geleneksel spor organizasyonları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ecdadıyla gururlanan ve gururlandıran bir gençliğe sahip olduklarını ifade etti. Fadıloğlu, “Resmi gün ve bayramların tamamında kültür, sanat ve spor etkinlikleri organize ediyor ve bu etkinliklerde çocuklarımız, gençlerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde basketbol, badminton, doğa sporları, futbol ve yüzme branşlarında geleneksel spor organizasyonları düzenliyoruz. Bu organizasyonlarda binlerce lisanslı sporu öğrencimiz; yeteneklerini geliştirme, müsabık tecrübelerini arttırma ve en önemlisi akranlarıyla sağlıklı bir şekilde sosyalleşebilme imkanı elde ediyorlar. Organizasyonlar süresince gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun kahramanlıklarla dolu hikayesini çocuklarımıza anlatmaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, ecdadıyla gurur duyuyor, yaptıkları ve başardıklarıyla gururlandırıyor. Biz, her zaman gençlerimizin yanındayız. Spor organizasyonlarına katılacak olan sporcu, antrenör ve hakemlerimize gönülden başarılar diliyorum. İlçemizde sporu bir yaşam biçimi haline getirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlıklı ve zinde bir yaşam sürebilmeleri için çalışmalar, etkinlikler ve organizasyonlar tüm hızıyla devam edecek” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

21 Kasım 2019 Perşembe

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