MÜSİAD'dan "Vizyoner19" zirvesine çağrı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk, işadamlarına İstanbul'da gerçekleşecek Vizyon19 zirvesine katılmaları için çağrıda bulundu.

Başkan Çelenk, yaptığı açıklamada işadamlarına çağrıda bulunarak, Türkiye’nin en büyük ve küresel ölçekte en yaygın sermaye platformu MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen "Vizyoner Zirvesi"ni kaçırmamaları önerisinde bulundu. Bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım 2019 tarihinde 3.kez kapılarını aralayacak olan zirveye Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş adamlarının katılacağını hatırlatan Çelenk, zirvede, güncel teknolojik gelişmeler ve teknolojinin iş ve sosyal hayatımızda gerçekleştirdiği dönüşümler kapsamlı bir şekilde ele alınacağını kaydetti. Ayrıca Mehmet Çelenk, Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman ve Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn da konuşmacı olarak zirveye katılacağını kaydetti. Çelenk, "Toplumsal refah artışı ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı hedefleyen MÜSİAD, teknolojik bağımsızlık ve katma değerli üretim için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. “İnsan odaklı milli üretim” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere dikkat çekmek amacıyla; bu yılki Vizyoner19 Zirvesi’nin konusunu “Dijital Gelecek” olarak belirledi. Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik çalışmalar ve teknolojinin sosyal ve ekonomik değişimleri kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Türkiye’nin kalkınması, gelecekte daha fazla söz sahibi bir ülke olması ve toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programda, kitapları ve konuşmalarıyla dünya çapında ses getiren Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman, etkinliğin keynote konuşmasını yapacak. Türkiye stratejik konumuyla dünyadaki ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. Bu düşünce ekseninde devletimiz; ulaşım alanında dünyanın en büyük havalimanı, demir ipek yolu vb. gibi birçok büyük projeyi hayata geçirdi. Bu minvalde, ülkemizin de içinde olduğu uluslararası ulaşım ağları ve ulaşımda değişen paradigmalar konusunda dünyanın en önemli buluşlarından olan Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn, vizyoner deneyimlerini bizlerle paylaşacak" dedi.

Digital gelişme ve yatırım bilgileri verilecek

MÜSİAD Başkanı Çelenk, programda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sn. Arda Ermut devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vereceğini de belirterek, zirvenin "Ticaretin Dijital Ekosistemi", "Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği”, “Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları”, “Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye” ile “Dijital Gelecek’te Değerlerimiz” başlıkları altında gerçekleştirileceğini kaydetti.Çelenk, "Zirvemizde değişen ticaret modelleri, yapay zeka, sanayimizin dönüşümü ve uluslararası rekabeti, ülkemizin zengin doğal kaynaklarının yenilikçi teknolojiler ile veriminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması, akıllı tarım, dijital geleceğin start up ve yatırımcılara katacağı değer ve “Milli Teknoloji Hamlesi” konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Bu yılki Vizyoner19 Zirvesi’nde ilk kez Vizyoner Exchange programı da düzenlenecek. Katılımcılar, “Vizyoner19”un ana teması olan “Dijital Gelecek” konusunda Vizyoner Exchange’de B2B toplantılar yapabilecek, fikirlerini ticarete ve yatırıma dönüştürme imkanı sağlayacak. Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile başta BTM, İstanbul Teknopark, İstanbul Üniversitesi Entertech, YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BİST Özel Pazar Yeri, Genç MÜSİAD gibi ülkemizin önce gelen Girişim Merkezlerinin bünyelerinde yer alan Startup girişimciler, yatırımcılar ile bir araya gelerek rekabetçi fayda ve fırsatların tanıtılmasına ve bilginin ticarete dönüştürülmesine olanak sağlayacak. Sanayi işletmeleri, teknoloji tedarikçileri ve diğer katılımcılar arasında güzel bir sinerji oluşturulacak. Tüm bunların gerçekleşmesi için özel tasarlanan ‘akıllı uygulamamız’ tüm zirve katılımcıları ve özellikle bu alan için büyük kolaylıklar sunacak. MÜSİAD’ın düzenlediği ve Türkiye’nin bu sene yapılan en kapsayıcı teknoloji etkinliği olan Vizyoner 19, dijital ve teknoloji konularını da insan ve değerlerine, değişen dünyada ortaklık kültürü ve değerlerimizin önemine değinerek fark oluşturacak. İnsan ile gelişen ve değişen dünyada, Türkiye’nin en önemli iş insanları derneği olarak, insan odaklı bu zirve 2019 yılına damgasını vuracak. İş ve akademi dünyasından 7 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak zirve 27 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

GAZİANTEP 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:25

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.